Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Старейший театр Особняк представит спектакль-променад «Персона Левинсона»

Его создали в рамках одноименного архитектурно-театрального фестиваля, посвященного архитектору Евгению Левинсону. Персона Левинсона — это оригинальная пьеса Сони Дымшиц, а также звуковой ландшафт (созданный номинантами на Золотой софит — творческим объединением mader nort), который полностью выключит зрителей из реальности.

Предоставлено Театром Особняк
Предоставлено Театром Особняк

Архитектор Евгений Левинсон — модернист, человек ХХ века, мечтатель. В его портфолио — несколько архитектурных шедевров: от Пискаревского мемориала до здания, в котором находится театр Особняк. Спектакль — об архитекторе и его времени. Пик творческой активности Левинсона пришелся на самые, казалось бы, нетворческие времена — 1930-е.

А еще это спектакль о городе, и неслучайно он проходит на улице, как прогулка. Ведь город — это больше, чем точка на карте. Городское пространство объемно: в нем оставили свой след люди и их судьбы, события большой истории, личные драмы и свершения, большие и маленькие трагедии, открытия и забвение.

И достаточно последовать за проводником, чтобы увидеть тени двух архитекторов — и услышать их разговор, увидеть кукольный спектакль про самого Левинсона и поразмышлять о том, как сталкиваются воля художника и реальность, как театр вырастает из самой плоти дома, и встретиться с Душой дома.

Также во время променада зрителям предложат поговорить о книге «Социализм как единственная причина гибели крестьянской лошади» с профессиональным библиографом, и даже познакомиться со специалистом по четвертому измерению.

Персона Левинсона — это оригинальная пьеса Сони Дымшиц, а также звуковой ландшафт (созданный номинантами на Золотой софит — творческим объединением mader nort), который полностью выключит зрителей из реальности. Проводниками также выступят 10 актеров-участников и реальные исторические документы.

Показы пройдут 12, 13 и 14 сентября. Узнать подробности можно по ссылке.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: