Театр

Режиссер Чакчи Фросноккерс поставил спектакль по сценарию Булата Окуджавы на сцене Театрального музея

Спектакль худрука Малого театра кукол раскрывает историю «отца русского театра» и возникновения Александринки — первого постоянного публичного театра в России.

20 и 21 августа на сцене Театра в Театральном музее состоится премьера спектакля «Тронутый. Как возник русский театр» Чакчи Фросноккерса — создателя и худрука Малого театра кукол (МТК). В основу лег киносценарий Булата Окуджавы и Ольги Арцимович «Мы любили Мельпомену» по реальным историческим событиям. Историю о зарождении публичного театра так и не экранизировали.

300 лет назад молодой ярославский купец Федор Волков (а в дальнейшем — автор 15 пьес, од, светский лев и иконописец) попадает на спектакль в придворный театр. Действо так восхищает его, что купец задумывает собрать труппу из бродячих артистов и открыть театр в деревянном амбаре — первом общедоступном репертуарном театре в России. В Петербурге волковская труппа успешно играет перед Елизаветой, указом которой через несколько лет был основан первый государственный «Русский для представления трагедий и комедий театр». В нем купец и театральный гик сначала стал ведущим актером, а затем и директором. Театр существует в Петербурге по сей день под другим названием — Александринский.

Главные роли исполнят Михаил Арефьев, Игорь Баянов, Николай Журавлев, Владислав Романов, Анна Рыжова и Маргарита Кольцова-Фросноккерс. Декорации и сценография созданы художницей Ульяной Елизаровой, костюмы — Наталья Стрельцова. Свет настраивала Виктория Фадеева, а звук — Полина Лесникова.

