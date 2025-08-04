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Дмитрий Мульков привезет с гастролями спектакль-кабаре о жизни и творчестве музы Майоля Дины Верни

В основе спектакля — жизнь любимой натурщицы Аристида Майоля и Анри Матисса, галеристки, подпольщицы, литератора, искусствоведа и рупора московских нонкомформистов (Кабаков! Булатов! Янкилевский!) Дины Верни. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Узел"

4 и 5 сентября на сцене театрального проекта «Узел» в АТС на Некрасова покажут Кабаре «Верни» в постановке режиссера Дмитрия Мулькова — автора рок-концерта о подростковом бунте для команды «Театральный проект 27», хитового спектакля-альманаха «Выход в свет» в Театральном музее, музыки к постановкам Александринского и много другого. Смотр пройдет в рамках гастролей творческого объединения НРЗБ из Калининграда при поддержке Французского института в Петербурге. После — обсуждение с командой создателей.

Кабаре «Верни» построено на композициях из культового альбома «Блатные песни» 1975 года — сборника шансона, записанного Диной Верни во время поездок в Москву в 1950—1960-х годах. Там во время «кухонных посиделок» в кругу диссидентской подпольной интеллигенции звучали лагерные песни. В аранжировке Дмитрия Мулькова эти 13 композиций о Сопротивлении, тюрьме, «жутковатой и веселой перспективе русской жизни» исполнит актриса Зара Демидова. 

Драматург — Лара Бессмертная.

Фото: Люба Яковлева для Собака.ru
Дмитрий Мульков

Режиссер:

Когда я послушал альбом «Блатные песни», я с удивлением обнаружил, что там есть песня «Постой, паровоз», не в той версии из фильма, где Никулин ее исполняет под гитару. В общем, я нашел эту песню и поступал с ней к Праудину на режиссерский. Мой папа любит играть эту песню на гитаре, когда они собираются с друзьями, в никулинской версии, а я теперь пою ее в версии Дины Верни.

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