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Актер Илья Дель сыграет на сцене Ленсовета в «Короле Лире» — трагедии с хореографией Александра Челидзе

Премьера нового переложения известного сюжета Уильяма Шекспира в постановке режиссера Федора Пшеничного состоится в январе следующего года.

Илья Дель
Фото: Валентин Блох для Собака.ru

Илья Дель

Актер Илья Дель: «Я романтический панк — в князе Мышкине это тоже просвечивает»

31 января 2026 года на сцене Театра имени Ленсовета пройдет премьера спектакля «Король Лир» по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Режиссером и композитором выступил Федор Пшеничный — актер и постановщик, выпускник мастерской Юрия Красовского в РГИСИ. 

Вместе с Ильей Делем спектакль представят Антон Багров, Анна и Сергей Мигицко, Олег Сенченко, Олег Федоров, Наталья Шамина, Лидия и Иван Шевченко. Над декорациями работал художник Николай Слободяник, а пластику ставил Александр Челидзе. Ольга Окулова создала световое решение, а видеоряд — Степан Помещиков.

Сюжет шекспировской трагедии основан на средневековой легенде о Леире — одиннадцатом легендарном короле Британии, сыне правителя Бладуда. Стареющий монарх, Лир, решает разделить свое королевство между тремя дочерьми, исходя из силы их любви. Старшие дочери, Гонерилья и Регана, льстят ему, в то время как младшая, Корделия, отказывается преувеличивать. Лир изгоняет Корделию, а затем сталкивается с коварством и неблагодарностью ее старших сестер.

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Илья Дель

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