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Театр

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Устинович, Павлович, Учитель расскажут все о современном театре на X (и возможно последнем!) фестивале «МастерФест»

Паблик-токи, реалити-чеки, рейвы, стендапы и воркшопы: рассказываем, как с театральным уклоном проводить июль.

Mario Lisovski / Shutterstock

С 14 по 20 июля в Петербурге пройдет десятый юбилейный выпуск фестиваля театральных мастер-классов и тренингов «МастерФест». Это финальная точка в десятилетней истории проекта (с 2015 года!), главная цель которого — объединить молодых актеров, режиссеров, танцоров и просто творческих людей без профессионального опыта. 

Программа разделена на два насыщенных блока. Первый — лекционная неделя с 14 по 20 июля, которая соберет бесплатные творческие вечера, лекции и воркшопы для всех желающих. Встречи пройдут в «Буквоеде» на Невском, 46, «Узле» в АТС на Некрасова, во «ВСмысле» на Гороховой и «Мачтах» на Кожевенной линии. Для участия необходима регистрация. Если она закрыта, увидеть лекцию можно в онлайн-трансляции.

Во втором блоке — специализированные тренинги от получивших признание в Петербурге театралов: актрисы Елены Морозовой, клоуна из театра «Лицедеи» Юрия Мунтяна, хореографа Академии танца Бориса Эйфмана Елены Чуриловой, лауреата «Золотой маски» и актера Александра Кошкидько, режиссера, продюсера и педагога Константина Учителя и актрисы Ксении Плюсниной.

Борис Павлович
Фото: Антон Рудзат для Собака.ru

Борис Павлович

Расписание лекций: 

  • 14 июля, 19:00 — «Петербургский театральный ландшафт» с театроведом и театральным критиком, кандидатом искусствоведения Евгенией Тропп. Место: Книжный магазин «Буквоед», 3 этаж, «Культурная среда», новая сцена.
  • 15 июля, 19:00 — Паблик-ток с актером театра и кино Игорем Устиновичем «Опыт феникса». Место: Площадка «Узел» в АТС на Некрасова.
  • 16 июля, 19:00 — Актерский реалити-чек с режиссером и педагогом Александром Худяковым «Актер: соавтор, а не инструмент». Место: Сообщество «ВСмысле» в пространстве SENO, двор G47.
  • 17 июля, 19:00 — Стендап от режиссера и драматурга Бориса Павловича «Не в свое дело». В программе — «Красилка поэта Родионова», «Кировчанин и Кировчанка», «Лес. Имя», «может быть, что-то еще». Место: Площадка «Узел» в АТС на Некрасова.
  • 18 июля, 19:00 — Лекция театроведа и режиссера Вадима Максимова «От модернизма к перформативности: как менялся театр и актерская игра в XX веке». Место: Площадка «Узел» в АТС на Некрасова.
  • 19 июля, 19:00 — Лекция-рейв «Кинотанец: да или нет?» с исследовательницей кинотанца, режиссером кино Диной Верютиной и композитором и перформером Рустамом Нерустамом. Место: Клуб «Мачты»
  • Кожевенная линия, 34.
  • 20 июля, 17:00 — Воркшоп «любовь, смерть и искусство оригинальных названий» с драматургом Настасьей Федоровой. Место: Книжный магазин «Буквоед», 3 этаж, «Культурная среда», новая сцена.
  • 20 июля, 19:00 — Перфолекция с элементами читки «Театр о театре» с режиссером, и создателем театра Lusores Александром Савчуком и актером и перформером Константином Моллаевым. Место: Книжный магазин «Буквоед», 3 этаж, «Культурная среда», новая сцена.

Полная программа тренингов доступна здесь. 

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