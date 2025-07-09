Устинович, Павлович, Учитель расскажут все о современном театре на X (и возможно последнем!) фестивале «МастерФест»

С 14 по 20 июля в Петербурге пройдет десятый юбилейный выпуск фестиваля театральных мастер-классов и тренингов «МастерФест». Это финальная точка в десятилетней истории проекта (с 2015 года!), главная цель которого — объединить молодых актеров, режиссеров, танцоров и просто творческих людей без профессионального опыта.

Программа разделена на два насыщенных блока. Первый — лекционная неделя с 14 по 20 июля, которая соберет бесплатные творческие вечера, лекции и воркшопы для всех желающих. Встречи пройдут в «Буквоеде» на Невском, 46, «Узле» в АТС на Некрасова, во «ВСмысле» на Гороховой и «Мачтах» на Кожевенной линии. Для участия необходима регистрация. Если она закрыта, увидеть лекцию можно в онлайн-трансляции.

Во втором блоке — специализированные тренинги от получивших признание в Петербурге театралов: актрисы Елены Морозовой, клоуна из театра «Лицедеи» Юрия Мунтяна, хореографа Академии танца Бориса Эйфмана Елены Чуриловой, лауреата «Золотой маски» и актера Александра Кошкидько, режиссера, продюсера и педагога Константина Учителя и актрисы Ксении Плюсниной.