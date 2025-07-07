В «Театральном проекте 27» расскажут о связи поколений в моноспектакле Регины Хабибуллиной «Әби»

Независимый проект для подростков представляет последнюю в сезоне премьеру — философскую постановку на стыке классического и кукольного театра.
«Я всегда обращалась к бабушке этим словом — а́би. Рассказывая о самом дорогом мне человеке, было бы странно не учесть такую значимую часть нашего общения. Этим я хотела подчеркнуть ведущую тему спектакля — связь с родом, которая есть у любого человека», — делится режиссер Регина Хабибуллина.
13 и 14 июля на площадке независимого «Театрального проекта 27» на Комсомола, 2 состоится премьера «Әби» — моноспектакля на стыке театра предмета, кукол и пластики режиссера Регины Хабибуллиной. В основе — история о памяти, родственных узах и мудрости поколений.
Название постановки в переводе с татарского означает «бабушка» — образ родственницы режиссера воплотят с помощью антропоморфной куклы-гибрида человеческого роста. Она создана по авторской технологии Наташи Беловой — художника, скульптора, режиссера из Бельгии. Кукла-бабушка управляется руками и ногами Регины Хабибуллиной, которая также исполнит ведущую роль в «Әби»: «это слияние передает ощущение единства, переплетения жизней и выражает тему продолжения рода. Ключевым образом моноспектакля стал шкаф-трансформер — шкатулка воспоминаний и хранилище вещей бабушки и их реплик.
Режиссер, автор идеи и исполнительница главной роли:
Бабушка воспитывала меня с трех месяцев, мое детство прошло с ней. Мудрая, остроумная, друг и наставник, рассказчик историй, хранительница традиций. Всё, что есть во мне сейчас, мой взгляд на мир — от нее. Спектакль посвящен ей. Он призывает остановиться и вернуться к себе, прислушаться к своим истинным ценностям. Постановка будет интересна тем, кто увлечен визуальным театром. Эмоции и действия героев передаются без слов — через музыку, пластику, свет.
Образ куклы созданы художником-постановщиком Елизаветой Турхан из термопластика Worbla по форме слепка лица режиссера, который приблизил внешность бабушки к натуралистичности.
Исполнителем второстепенных ролей (Дух, Время, Смерть, Судьба) выступает актриса и фотограф проекта Ирина Кистанова. Художником по свету выступил Стас Свистунович, звукорежиссером — Алиса Самойлова, а саунддизайнером — Томас Гринберг.
Регина Хабибуллина — актриса театра кукол. Окончила Петербургскую государственную академию театрального искусства. Участница независимых проектов, отмеченных профессиональным сообществом, среди которых «Тишина. Посвящение Эдит Пиаф», «Блаженный остров». Актриса в спектаклях Яны Туминой, Юрия Бутусова, Стефании Гараевой-Жученко, Максима Максимова, Натальи Слащёвой, Сергея Медведева. Участница концерта-перформанса «Сухие крылья» оркестра musicAeterna в Доме Радио (режиссер Олег Жуковский) и проекта «Лабиринты Венеры» в жанре human-specific совместно с датской танцевальной компанией Cantabile 2 (режиссер Нулло Фачини).
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