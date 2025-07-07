В «Театральном проекте 27» расскажут о связи поколений в моноспектакле Регины Хабибуллиной «Әби»

«Я всегда обращалась к бабушке этим словом — а́би. Рассказывая о самом дорогом мне человеке, было бы странно не учесть такую значимую часть нашего общения. Этим я хотела подчеркнуть ведущую тему спектакля — связь с родом, которая есть у любого человека», — делится режиссер Регина Хабибуллина.

13 и 14 июля на площадке независимого «Театрального проекта 27» на Комсомола, 2 состоится премьера «Әби» — моноспектакля на стыке театра предмета, кукол и пластики режиссера Регины Хабибуллиной. В основе — история о памяти, родственных узах и мудрости поколений.

Название постановки в переводе с татарского означает «бабушка» — образ родственницы режиссера воплотят с помощью антропоморфной куклы-гибрида человеческого роста. Она создана по авторской технологии Наташи Беловой — художника, скульптора, режиссера из Бельгии. Кукла-бабушка управляется руками и ногами Регины Хабибуллиной, которая также исполнит ведущую роль в «Әби»: «это слияние передает ощущение единства, переплетения жизней и выражает тему продолжения рода. Ключевым образом моноспектакля стал шкаф-трансформер — шкатулка воспоминаний и хранилище вещей бабушки и их реплик.