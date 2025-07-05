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БДТ отреставрирует Каменноостровский театр

Большой драматический театр 4 июля запустил конкурс на реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения «Театр Каменноостровский», сообщается в официальном телеграм-канале журнала «Театрал». Начальная цена контракта составляет 182 миллиона рублей, заявки принимаются до 21 июля.

DiamondGalaxy/Shutterstock.com

Согласно конкурсной документации, в Каменноостровском театре проведут  «ремонтно-реставрационные работы фасадов, в том числе крылец, террас с балюстрадами, живописи плафона, балконов, лож» и «ремонтно-реставрационные работы интерьеров, в том числе плафона, ограждения лож, ярусов и бенуара, потолков ярусов, стен зрительного зала». Срок окончания всех работ установлен на 1 апреля 2027 года.

Напомним, в 2022 году, в рамках мирового соглашения с Комитетом по охране памятников, БДТ обязался в течение 36 месяцев провести реставрацию одноэтажных террас у северного и южного фасадов театра, двух крылец восточного фасада с деревянными ограждениями, крылец двух пристроек, а также лестниц стилобата, выполненных из известняка.

Ранее мы рассказывали, что на реставрацию ДК работников связи на Большой Морской потратят 2 миллиарда рублей.

 

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