7 и 8 августа покажут «Мертвые души» режиссера Андрея Прикотенко — худрука новосибирского театра «Красный факел», автора свежей премьеры «Обломова» (первой за 30 лет!) в Александринском (и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Новосибирска»!). Постановка 2023 года (первая для Прикотенко в качестве худрука) выстрелила как радикальное переосмысление «Мертвых душ» через призму мифов, архетипов и современности. В спектакле режиссер намеренно отходит от хрестоматийных образов Плюшкина, Коробочки, Чичикова и других героев и представляет «архетипами высшего порядка» в «безграничном космомире, в звенящей пустоте».

В сценографии художницы Ольги Шаишмелашвили ключевой деталью стала продленная сцена (смещение на 6-8 рядов в «Красном факеле»), которая создает ощущение бесконечного горизонта. Композитор Николай Попов объединил композиции Рахманинова, французские шлягеры Ива Монтана и советскую классику: «Свой среди чужих», «Три тополя на Плющихе». Ведущие роли исполнят актеры Андрей Яковлев, Денис Ганин, Денис Франк, Александр Поляков, Дарья Емельянова, Ирина Кривонос, Константин Телегин и многие другие — в спектакле заняты почти все актеры труппы театра.

9 и 10 августа на сцене БДТ — «Бесы» Андрея Прикотенко по роману Федора Достоевского. Премьера состоялась в сентябре 2024 года и стала продолжением театральной дилогии, начатой «Мертвыми душами» — цикле-исследовании национальной идентичности. Режиссер делает Николая Ставрогина центральным персонажем, покаяние которого становится основной темой. Главные роли исполнят Александр Поляков, Никита Воробьев, Александр Жуликов, Виктор Жлудов, Константин Телегин, Елена Жданова, Елена Дриневская, Денис Казанцев и другие.

«Этот во многом жуткий, а во многом смешной роман Достоевского – очень сложный для сценической композиции. Наверное, самый сложный в моей жизни. Все линии соединяет фигура Ставрогина, причем здесь вновь, как и с Чичиковым, возникает ситуация, когда окружающие наделяют человека сверхчертами, которыми он вовсе не обладает, и он неосознанно оказывается в центре внимания. Мне интересно рифмовать “Бесов” с “Мертвыми душами”, тем более что у Достоевского есть для этого крючки», — рассказывает режиссер.

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