В Петербурге стартовал XVII международный фестиваль театров кукол «КукArt»

Must-see программы «Кукart»:

23 июня, 19:00 — спектакль «Синяя собака» Петербургского театра кукол «Бродячая собачка». Философская притча Альфии Абдулиной о человеке, возложившем на себя непосильную ношу. Номинировался на «Золотую маску» в категориях «Лучший спектакль. Театр кукол». Место: проспект Стачек, 74/1.

24 июня, 17:00 — «Зеркало для Королевы» «Театральной КвАРТиры» из Томска. Моноспектакль с юмористическими историями Марины Дюсьметовой в постановке Сергея Иванникова. Место: Театр «Карлсон Хаус».

25 июня, 19:00 — «Цветы для Элжернона» Алисы Малининой «Пермского театра кукол». Спектакль по одноименному фантастическому рассказу Дэниела Киза представлена как съемочная площадка. Место: Новая сцена ТЮЗа.

26 июня, 19:30 — «Крысолов» Камерного драматического театра «Левендаль». РОКовую драму времен гражданской войны и военного коммунизма в постановке Ярослава Морозова в

Театре «Левендаль» на Маршала Казакова, 1/1.

27 июня, 15:00 — «Погребенный заживо» Марьям Иранманеш Gooshe Avanegar Honar Company из Тегерана. В иранских народных сказаниях говорится, что за мгновение до смерти все воспоминания человека проносятся перед его глазами… Место: Большой зал Дома Актера.

27 июня 17:00 — «О любви?.. Вот именно!» «Кстовского театра кукол». Уникальная возможность увидеть классическую Горьковскую школу кукловождения по сюжетам Антона Чехова «Предложение» и «Медведь» в постановке режиссера Марата Сабирова. Место: Стачек, 158 ЦКД «Кировец».

29 июня 14:00 — «Лесное пианино» Красноярского театра кукол. Спектакль адаптирован режиссером Ольгой Петуховой для показа детям с ограниченными возможностями здоровья. В центре сказочной истории – мечтательный Медвежонок. Однажды, гуляя по лесу, он находит необычный предмет – поросшее мхом пианино. Место: Малая сцена ТЮЗа.

30 июня, 14:00 — Закрытие фестиваля. Спектакль «Гулливер в стране лилипутов» Петербургского театра марионеток Деммени. Это воссоздание оригинала 1936 года с современными актерами и декорациями, музыкой и марионетками 30-х годов.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

12+