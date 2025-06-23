В Петербурге стартовал XVII международный фестиваль театров кукол «КукArt»

Афиша смотра представит более 90 спектаклей со всей России и еще десятка стран — от Ирана до Армении.
С 22 по 30 июня в Петербурге пройдет Международный фестиваль-биеннале «Кукart» — единственный благотворительный и некоммерческий форум кукольников. Девиз 17 сезона — «Театр кукол один для всех». Программа представляет показы топовых постановок российских и зарубежных театров кукол, специальную программу «Петрушки на Невском» и экспериментальные номера творческих трупп современных направлений.
«Кукart» был создан в Петербурге в 1993 году режиссером Михаилом Хусидом и художником Юрием Нолевым-Соболевым и с тех пор проходит раз в два года. Все события программы совершенно бесплатны (нужна регистрация!).
Must-see программы «Кукart»:
23 июня, 19:00 — спектакль «Синяя собака» Петербургского театра кукол «Бродячая собачка». Философская притча Альфии Абдулиной о человеке, возложившем на себя непосильную ношу. Номинировался на «Золотую маску» в категориях «Лучший спектакль. Театр кукол». Место: проспект Стачек, 74/1.
24 июня, 17:00 — «Зеркало для Королевы» «Театральной КвАРТиры» из Томска. Моноспектакль с юмористическими историями Марины Дюсьметовой в постановке Сергея Иванникова. Место: Театр «Карлсон Хаус».
25 июня, 19:00 — «Цветы для Элжернона» Алисы Малининой «Пермского театра кукол». Спектакль по одноименному фантастическому рассказу Дэниела Киза представлена как съемочная площадка. Место: Новая сцена ТЮЗа.
26 июня, 19:30 — «Крысолов» Камерного драматического театра «Левендаль». РОКовую драму времен гражданской войны и военного коммунизма в постановке Ярослава Морозова в
Театре «Левендаль» на Маршала Казакова, 1/1.
27 июня, 15:00 — «Погребенный заживо» Марьям Иранманеш Gooshe Avanegar Honar Company из Тегерана. В иранских народных сказаниях говорится, что за мгновение до смерти все воспоминания человека проносятся перед его глазами… Место: Большой зал Дома Актера.
27 июня 17:00 — «О любви?.. Вот именно!» «Кстовского театра кукол». Уникальная возможность увидеть классическую Горьковскую школу кукловождения по сюжетам Антона Чехова «Предложение» и «Медведь» в постановке режиссера Марата Сабирова. Место: Стачек, 158 ЦКД «Кировец».
29 июня 14:00 — «Лесное пианино» Красноярского театра кукол. Спектакль адаптирован режиссером Ольгой Петуховой для показа детям с ограниченными возможностями здоровья. В центре сказочной истории – мечтательный Медвежонок. Однажды, гуляя по лесу, он находит необычный предмет – поросшее мхом пианино. Место: Малая сцена ТЮЗа.
30 июня, 14:00 — Закрытие фестиваля. Спектакль «Гулливер в стране лилипутов» Петербургского театра марионеток Деммени. Это воссоздание оригинала 1936 года с современными актерами и декорациями, музыкой и марионетками 30-х годов.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
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