«Первое свидание»: предпремьерные показы новой версии российской постановки бродвейского мюзикла пройдут в Москве в июле

Над новой версией постановки работает команда продюсера Дмитрия Богачева (он представил российскому зрителю мюзиклы «Призрак Оперы», «Красавица и Чудовище», Mamma Mia!, «Шахматы», «Привидение», Chicago, «Последняя сказка» и «Ничего не бойся, я с тобой»).

В центре сюжета — яркая и раскованная Кейси из модной нью-йоркской галереи, молодой финансовый аналитик с Уолл Стрит застенчивый Арон и зрители, которые становятся свидетелями свидания вслепую.

В ролях: Юлия Довганишина («Ничего не бойся, я с тобой», «Последняя сказка»), Андрей Бирин (Mamma Mia!, «Красавица и Чудовище», «Ничего не бойся, я с тобой»), Елизавета Пащенко («Стиляги», «Магазинчик ужасов»), Евгений Пилюгин («Шоу пошло не так»), Эльвина Мухутдинова («Норд-Ост», Mamma Mia!), Екатерина Лисоченко («Красавица и Чудовище», «Поющие под дождём»), Алексей Петров («Анна Каренина», «Человек, который смеется»), Павел Стукалов («Русалочка», «Человек, который смеется»), Владислав Гетце («Ромео и Джульетта»).

«Мы перенесли действие мюзикла в 2025 год, а сам мюзикл — в театр «Маска», — говорит Дмитрий Богачев. — Все-таки написан он был давно. С тех пор родились новые мемы, на смену «Игре престолов» пришла «Игра в кальмаров», в социальных сетях произошла настоящая революция: в нашу жизнь ворвался TikTok, появился Chat GPT, жизнь сильно изменилась. Поэтому наши главные герои Кейси и Арон тоже изменились. Неизменными остались их отношения и любовь друг к другу».