Александр Горчилин и Павел Табаков привезут с гастролями в Петербург спектакли Саввы Савельева (и на музыку «Бомба-Октябрь»!) для московского театра «Пространство Внутри»

Это первые гастроли столичного театра в Петербурге. В Театре на Васильевском и на Новой сцене Александринки покажут переосмысление классики. Среди них — «Петушки» Ерофеева и «Зеркало» лауреата Нобеля по литературе (1972) Генриха Белля.
15 и 16 июля в Петербурге пройдут первые гастроли независимого московского театра «Пространство Внутри». Покажут две камерные постановки режиссера и драматурга Саввы Савельева — «о близости, памяти и умении слышать друг друга».
15 июля смотрим «Петушки» на Большой сцене Театра на Васильевском — с режиссером и актером Александром Горчилиным в роли Венички. Главный литературный сюжет советского постмодерна Савельев пересобирает в психотерапевтический сеанс, где пять незнакомцев учатся принимать другого в лиминальном пространстве — зале ожидания Курского вокзала. «Наш спектакль — это гимн эмпатии, который поется громким шепотом», — делится режиссер.
Музыка к спектаклю написана группой «Бомба-Октябрь» — Василием Михайловым и Игорем Ушаковым. Многие из треков вошли в альбом «Мой Милый Макабр». «Это перегруженное, местами авангардное, местами придурковатое путешествие по лабиринтам страхов, надежд и поэтических рефлексий, которое приводит на вершину горы, где холодно, одиноко и красиво», — рассказывает Василий.
16 июля (в 18:00 и 20:00) на Новой сцене Александринского театра покажут «Зеркало» — с Павлом Табаковым и Саввой Савельевым в главных ролях. Спектакль по одноименному сатирическому рассказу немецкого писателя Генриха Белля. Савельев целенаправленно отходит от жанра и представляет сюжет, как «разговор о времени, страхах, цензуре и вере». В «Зеркале» два героя — профессор искусств и редактор мюнхенского радио — спорят о словах и смыслах под аккомпанемент треков The Beatles.
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