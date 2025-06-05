Александр Горчилин и Павел Табаков привезут с гастролями в Петербург спектакли Саввы Савельева (и на музыку «Бомба-Октябрь»!) для московского театра «Пространство Внутри»

15 и 16 июля в Петербурге пройдут первые гастроли независимого московского театра «Пространство Внутри». Покажут две камерные постановки режиссера и драматурга Саввы Савельева — «о близости, памяти и умении слышать друг друга».

15 июля смотрим «Петушки» на Большой сцене Театра на Васильевском — с режиссером и актером Александром Горчилиным в роли Венички. Главный литературный сюжет советского постмодерна Савельев пересобирает в психотерапевтический сеанс, где пять незнакомцев учатся принимать другого в лиминальном пространстве — зале ожидания Курского вокзала. «Наш спектакль — это гимн эмпатии, который поется громким шепотом», — делится режиссер.

Музыка к спектаклю написана группой «Бомба-Октябрь» — Василием Михайловым и Игорем Ушаковым. Многие из треков вошли в альбом «Мой Милый Макабр». «Это перегруженное, местами авангардное, местами придурковатое путешествие по лабиринтам страхов, надежд и поэтических рефлексий, которое приводит на вершину горы, где холодно, одиноко и красиво», — рассказывает Василий.