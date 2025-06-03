Московский театр «Около дома Станиславского» везет на гастроли в Петербург «Ревизора» Антона Федорова и «Трех мушкетеров» Юрия Погребничко

14 октября на сцене Драматический театр «На Литейном» смотрим «Трех мушкетеров» в постановке режиссера Юрия Погребничко. Это парафраз текста Александра Дюма-отца: место действия и время сменяется с Франции XVII века на советское прошлое. А классические приключения бравых и смелых пехотинцев превращаются в быт товарищей дальнобойщиков.

На петербургской сцене спектакль представят Алексей Левинский, Юрий Павлов, Илья Окс, Иван Игнатенко, Екатерина Кудринская, Алексей Сидоров, Сергей Каплунов, Наум Швец, Марьяна Кирсанова, Екатерина Есина, Алексей Курганов, Алексей Мишаков, Иван Сигорских, Даниил Богомолов, Алексей Шендрик, Лосева Татьяна, Костеневская Екатерина, Толстошева Александра, Аврамова Екатерина, Кирсанова Марьяна, Данилина Мария, Кудринская Екатерина, Николай Косенко, Роман Демарин, Артур Сахаров и Наталья Воеводина. Художником по костюмам выступила Надежда Бахвалова.