Московский театр «Около дома Станиславского» везет на гастроли в Петербург «Ревизора» Антона Федорова и «Трех мушкетеров» Юрия Погребничко

Гастроли столичного театра пройдут с 14 по 15 октября на сцене театра «На Литейном». Покажут современное переосмысление драматургической классики Александра Дюма-отца и Николая Гоголя.
14 октября на сцене Драматический театр «На Литейном» смотрим «Трех мушкетеров» в постановке режиссера Юрия Погребничко. Это парафраз текста Александра Дюма-отца: место действия и время сменяется с Франции XVII века на советское прошлое. А классические приключения бравых и смелых пехотинцев превращаются в быт товарищей дальнобойщиков.
На петербургской сцене спектакль представят Алексей Левинский, Юрий Павлов, Илья Окс, Иван Игнатенко, Екатерина Кудринская, Алексей Сидоров, Сергей Каплунов, Наум Швец, Марьяна Кирсанова, Екатерина Есина, Алексей Курганов, Алексей Мишаков, Иван Сигорских, Даниил Богомолов, Алексей Шендрик, Лосева Татьяна, Костеневская Екатерина, Толстошева Александра, Аврамова Екатерина, Кирсанова Марьяна, Данилина Мария, Кудринская Екатерина, Николай Косенко, Роман Демарин, Артур Сахаров и Наталья Воеводина. Художником по костюмам выступила Надежда Бахвалова.
15 октября смотрим «Ревизор» режиссера Антона Федорова — ученика Юрия Погребничко, главного постановщика новосибирского театра «Старый дом». В своем первом московском спектакле режиссер сохранил классическую гоголевскую фабулу, но представляет сущность знакомых персонажей в «выкристаллизованном виде». В спектакле использованы фрагменты интервью композитора Олега Каравайчука.
«Все самое страшное, как и самое прекрасное, мы создаем собственными руками. На самом деле понятно: этого ничего нет. Есть только пустота. Нам хотелось переосмыслить классический текст именно в этом ключе, очистив его от каких-либо исторических обстоятельств и всего прочего. Попытаться посмотреть на классическую пьесу как на вечную тему: тему пустоты. Потому что именно сейчас, сегодня, на мой взгляд, мы находимся ближе всего к чувствованию этой пустоты. И хотелось бы выразить это в современности, современным же языком», — делится режиссер.
На сцену выйдут Максим Севриновский, Алексей Чернышев, Максим Громов, Илья Окс, Егор Павлов, Алексей Мишаков, Елена Павлова, Ольга Бешуля, Иван Игнатенко, Даниил Богомолов, Наум Швец, Игорь Михалев. Видеохудожником выступила Надежда Федотова.
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