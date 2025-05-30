Лариса Долина и Ирина Апексимова сыграют на сцене Театра-фестиваля «Балтийский Дом» в рамках гастролей Театра на Таганке

Московский театр привезет в Петербург две современные интерпретации классической французской драматургии — комедии по пьесам Бомарше и Мольера.
26 сентября на большой сцене Театра-фестиваля «Балтийский Дом» покажут «Lе Тартюф. Комедию» в постановке режиссера Юрия Муравицкого. Спектакль основан на пьесе «Тартюф, или Обманщик» Жана-Батиста Мольера — трагифарсе о ханжестве, лицемерии и безответственности. Оригинальный сюжет XVII века Муравицкий выкручивает на максимум: его персонажи комедийны до карикатурности, а в нарратив включены рэп-речитативы, отсылки к поп-культуре и импровизация. Лаконичный сеттинг постановки — идея театрального художника Гали Солодовниковой (лауреат премии «Золотая маска»). Сцена на протяжении действа остается почти пустой, сменяется только цвет стен-декораций. В «Lе Тартюф. Комедия» звучит музыка французского композитора Луи Лебе. Премьера фарсовой комедии состоялась 30 января 2020 года в Театре на Таганке.
«Хочется реабилитировать комедию, которую принято считать «низким» жанром. Смех, как и слезы, имеет очищающий эффект. Дает возможность посмотреть на себя cо стороны. Наш спектакль играет с эстетикой площадного театра и его карнавально-фарсовой природой», — делится режиссер Юрий Муравицкий.
На сцене Театра-фестиваля «Балтийский Дом» спектакль представят Роман Колотухин, Дарья Авратинская (Александра Басова), Кирилл Янчевский (Никита Лучихин), Анастасия Лазукина, Надежда Флерова, Алексей Финаев-Николотов, Василий Уриевский, Полина Куценко (Александра Хованская), Павел Комаров, Павел Левкин (Филипп Котов) и Антон Ануров.
В рамках гастролей Театра на Таганке 27 сентября также покажут «Фигаро» режиссера и лауреата «Золотой маски» Дениса Бокурадзе. Эта «почти комедия» поставлена по мотивам пьесы Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» с авторскими изменениями. В классический сюжет включены стихи поэта и либреттиста (автора бэнгеров Валерия Леонтьева и Ларисы Долиной) Николая Денисова, музыка Арсения Плаксина и живой оркестр на сцене. А в сценографии — авторские рисунки многократного лауреата «Золотой Маски», художника театра кукол Виктора Никоненко. Премьера спектакля состоялась 7 октября 2023 года.
«Это актерский спектакль. Именно актеры здесь решают все. Здесь практически нет никаких эффектов, ничего тут не летает, не падает, не взрывается. Мне очень важно не прикрывать актеров, а достать их и показать. Насколько они талантливы, настолько и будет хорошо идти спектакль», — рассказывает режиссер Денис Бокурадзе.
Ведущие роли исполнят Анастасия Лазукина, Лариса Долина, Филипп Котов, Иван Лоскутов, Александр Резалин (Дмитрий Муляр), Сергей Ушаков, Кирилл Янчевский, Ирина Апексимова, Роман Колотухин, Игорь Ларин (Василий Уриевский), Никита Лучихин, Максим Трофимчук, Надежда Флерова и Иван Катков (Андрей Никитин).
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