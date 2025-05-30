Лариса Долина и Ирина Апексимова сыграют на сцене Театра-фестиваля «Балтийский Дом» в рамках гастролей Театра на Таганке

26 сентября на большой сцене Театра-фестиваля «Балтийский Дом» покажут «Lе Тартюф. Комедию» в постановке режиссера Юрия Муравицкого. Спектакль основан на пьесе «Тартюф, или Обманщик» Жана-Батиста Мольера — трагифарсе о ханжестве, лицемерии и безответственности. Оригинальный сюжет XVII века Муравицкий выкручивает на максимум: его персонажи комедийны до карикатурности, а в нарратив включены рэп-речитативы, отсылки к поп-культуре и импровизация. Лаконичный сеттинг постановки — идея театрального художника Гали Солодовниковой (лауреат премии «Золотая маска»). Сцена на протяжении действа остается почти пустой, сменяется только цвет стен-декораций. В «Lе Тартюф. Комедия» звучит музыка французского композитора Луи Лебе. Премьера фарсовой комедии состоялась 30 января 2020 года в Театре на Таганке.

«Хочется реабилитировать комедию, которую принято считать «низким» жанром. Смех, как и слезы, имеет очищающий эффект. Дает возможность посмотреть на себя cо стороны. Наш спектакль играет с эстетикой площадного театра и его карнавально-фарсовой природой», — делится режиссер Юрий Муравицкий.

На сцене Театра-фестиваля «Балтийский Дом» спектакль представят Роман Колотухин, Дарья Авратинская (Александра Басова), Кирилл Янчевский (Никита Лучихин), Анастасия Лазукина, Надежда Флерова, Алексей Финаев-Николотов, Василий Уриевский, Полина Куценко (Александра Хованская), Павел Комаров, Павел Левкин (Филипп Котов) и Антон Ануров.