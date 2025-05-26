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Театр «ВелесО» Евгения Ткачука покажет спектакль «Гулливер. Ошибка 401» — премьеру об отношениях человека, ИИ и природы

В спектакле лошади — полноправные партнеры актеров.

Наталья Скворцова для Собака.ru

31 мая в конно-драматическом театре «ВелесО» актера и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгения Ткачука состоится премьера спектакля «Гулливер. Ошибка 401». В его основе — разговор о взаимоотношениях человека, искусственного интеллекта и природы, исследование связи между реальным и виртуальным мирами, поиск баланса между технологическим прогрессом и естественной средой. 

«Что будет, если Свифт встречает ChatGPT? Наш Гулливер попадает не в страну лилипутов, а в мир будущего — идеальный, выверенный, искусственный. Этот спектакль — игра с жанром, временем и технологиями. Он про то, кто мы, когда нас читает нейросеть. И что останется от нас, если все остальное — цифра», — рассказывают в «ВелесО».

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