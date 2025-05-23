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Илья Дель сыграет в спектакле «Зойкина квартира» по пьесе Булгакова — премьере брусникинца Хуго Эрикссена

Романтический панк (и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) в роли мошенника и администратора-авантюриста Александра Аметистова. 

Илья Дель
Фото: Валентин Блох для Собака.ru

Илья Дель

7 июня в Театре имени Комиссаржевской впервые покажут спектакль «Зойкина квартира» режиссера Хуго Эрикссена. Сюжет трагифарса основан на одноименной пьесе Михаила Булгакова 1925 года. Ее действие разворачивается в Москве в эпоху НЭПа. Вдова Зоя Пельц, открывает в своей квартире пошивную мастерскую, которая на деле оказывается прикрытием для дома терпимости. Ее цель — накопить деньги и уехать в Ниццу. Через этот сюжет Эрикссен рассказывает о «судьбах людей в напряженный исторический период».

«Тонкие наблюдения за узнаваемыми социальными типами, черный юмор, криминальная интрига и фирменная булгаковская мистика — все это — "Зойкина квартира". И, разумеется, это история любви», — рассказывают о спектакле в Театре имени Комиссаржевской.

Премьеру на сцене Театра имени Комиссаржевской представят Евгения Игумнова (Кристина Кузьмина), Владимир Крылов, Богдан Гудыменко (Илья Дель), Евгений Иванов, Владимир Богданов (Александр Большаков) и другие. Ютта Роттэ выступила художником-постановщиком и костюмером, а Антон Поморев — художником по свету. В спектакле звучит музыка композитора Андрея Бесогонова. 

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