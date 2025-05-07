Роман Кочержевский, 9 зарубежных театров и 20 спектаклей: объявлена программа фестиваля «Молодежь. Театр. Фест»

Фестиваль «Молодежь. Театр. Фест» (ранее назывался «Радуга»), ведет свою историю с 2000 года и ежегодно собирает профессионалов и любителей театрального искусства со всей России и зарубежья. В этом году смотры продлятся в течение восьми дней — с 22 по 29 мая. Покажут 20 спектаклей театров России и еще 9 стран: Турция, Тунис, Беларусь, Бразилия, Абхазия, Армения, Казахстан, Узбекистан и Венгрия. В афише — спектакли Романа Кочержевского, Тимура Кулова, Галины Зальцман и других. В основе фестиваля — задача поддержать молодую драматургию и сохранить традиции классического театра.

22 мая фестиваль откроется спектаклем «Лето Господне» Российского академического молодежного театра (РАМТ) в постановке Марины Брусникиной. Впервые в Петербурге драматическую семейную сагу по роману Ивана Шмелева можно увидеть на большой сцене ТЮЗа.

Также в день открытия впервые пройдет лаборатория «ТЮЗ. Перечитывая заново» — в этом году речь пойдет о знаковой драматургии XX века. Руководители — лауреат «Золотой Маски» Тимур Кулов и театровед Александр Вислов.