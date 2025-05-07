Роман Кочержевский, 9 зарубежных театров и 20 спектаклей: объявлена программа фестиваля «Молодежь. Театр. Фест»

Увидеть постановки можно будет на основных трех площадках Театра юных зрителей имени Брянцева, на большой сцене театра-фестиваля Балтийский Дом, малой сцене Театра имени Ленсовета, на площадках Молодежного театра на Фонтанке и впервые — в Театре «На Литейном».
Фестиваль «Молодежь. Театр. Фест» (ранее назывался «Радуга»), ведет свою историю с 2000 года и ежегодно собирает профессионалов и любителей театрального искусства со всей России и зарубежья. В этом году смотры продлятся в течение восьми дней — с 22 по 29 мая. Покажут 20 спектаклей театров России и еще 9 стран: Турция, Тунис, Беларусь, Бразилия, Абхазия, Армения, Казахстан, Узбекистан и Венгрия. В афише — спектакли Романа Кочержевского, Тимура Кулова, Галины Зальцман и других. В основе фестиваля — задача поддержать молодую драматургию и сохранить традиции классического театра.
22 мая фестиваль откроется спектаклем «Лето Господне» Российского академического молодежного театра (РАМТ) в постановке Марины Брусникиной. Впервые в Петербурге драматическую семейную сагу по роману Ивана Шмелева можно увидеть на большой сцене ТЮЗа.
Также в день открытия впервые пройдет лаборатория «ТЮЗ. Перечитывая заново» — в этом году речь пойдет о знаковой драматургии XX века. Руководители — лауреат «Золотой Маски» Тимур Кулов и театровед Александр Вислов.
Расписание программы:
- 23 мая, 16:00 и 20:00 — «Тартюф» (Театр им. Моссовета, реж. Евгений Марчелли) – новая психологическая интерпретация Мольера с участием Ольги Остроумовой, Виталия Кищенко и Валерия Яременко. Место: Большая сцена ТЮЗа
- 23 мая, 19:00 — «Сновидения» (Театр-студия «Другие звери», Ташкент, режиссер Рустам Мусакулов) — фрагменты пьес Джеймса, Кокто и Фуасси и киноклассики на русском и оригинальных языках. Место: Малая сцена ТЮЗа.
- 24 мая, 12:00 — «Нижневартовск. Нефтяное “сердце”» (Нижневартовский ТЮЗ, режиссер Иван Пачин) — хроника освоения Самотлора и герои нефтяной эпохи. Спектакль стал номинантом «Золотого софита».Место: Малая сцена ТЮЗа.
- 24 мая, 14:00 — «Крипта По» (Nova de Teatro, Сан-Паулу, режиссер Ленерсон Полонини) — спектакль по мотивам Эдгара По о невротических играх и страхах современности. Место: Большая сцена ТЮЗа.
- 24 мая, 16:00 — «Дубровский» (Ивановский драмтеатр, режиссер Ирина Зубжицкая) – новое прочтение пушкинского романа о благородном разбойнике. Место: Молодежный театр на Фонтанке.
- 24 мая, 20:00 — «Житие FM» (Театр «Современник», режиссер Галина Зальцман) – драма о трех поколениях семьи, живущих в виртуальных мирах (в ролях Алена Бабенко, Светлана Иванова, Варвара Феофанова). Место: Театр-фестиваль «Балтийский дом».
- 25 мая, 13:00 и 17:00 — «Принц и нищий» (Новосибирский театр «Глобус», режиссер Владимир Данай) – современная адаптация Марка Твена о столкновении двух миров. Место: Большая сцена ТЮЗа.
- 25 мая, 13:00 — «Свободный Намуль» (4 seasons events, Тунис) — драмеди о двух актерах и их конфликте перед премьерой. Место: Новая сцена ТЮЗа.
- 25 мая, 15:00 — «Фабрика по изготовлению вундеркиндов» (Молодежный театр Алтая, режиссер Екатерина Корабельник) – семейная история о родительских амбициях. Место: Малая сцена ТЮЗа.
- 25 мая, 20:00 — «Медея. Материал» (Нацтеатр Турции, режиссер Айше Эмель Месчи) — поэтический спектакль по Хайнеру Мюллеру на турецком языке. Место: Театр «На Литейном»
- 26 мая, 13:00 — «Пышка» (Театр Саргзяна, Армения, режиссер Нарине Григорян) — сатирическая адаптация рассказа Ги де Мопассана. Место: Малая сцена Ленсовета.
- 26 мая, 17:00 — «Шахтерская дочь» (Донецкий ТЮЗ, режиссер Максим Жданович) — пьеса об испытаниях войны и стойкости человека. Вошел в лонг-лист «Золотая Маска» 2023-2024 годов. Место: Молодежный театр на Фонтанке.
- 26 мая, 20:00 — «Месяц в деревне» (Астраханский драмтеатр, режиссер Анатолий Ледуховский) — интриги и любовные треугольники в провинциальном поместье. Место: Большая сцена ТЮЗа.
- 27 мая, 15:30 — «Небесный танец» (Театр Кефа и Загуан, Тунис, режиссер Тахер Айсса Бен Арби) — история о боли и надежде в семейном кризисе. Место: Малая сцена Молодежного театра на Фонтанке.
- 27 мая, 19:00 — «Записки молодого человека» (Русдрам Сухума, режиссер Роман Кочержевский) – исповедь героя по роману Михаила Агеева «Роман с кокаином». Место: Большая сцена ТЮЗа.
- 28 мая, 14:00 — «Макбетт» (Сегедский театр в подвальчике, Венгрия, режиссер Каро Балян) — абсурдистская версия Шекспира в духе Ионеско. Место: Малая сцена ТЮЗа.
- 28 мая, 17:00 — «Пацаны» (Театр РОСТА, Москва, режиссер Рамазан Шахбанов) — драмеди о детстве и юности с элементами стендапа. Место: Малая сцена Молодежного театра на Фонтанке.
- 28 мая, 20:00 — «Первая любовь» (ТЮЗ Брянцева, режиссер Галина Зальцман) — новая интерпретация Тургенева о первых чувствах и их последствиях. Место: Большая сцена ТЮЗа
- 29 мая, 16:00 — «Расемон» (Акмолинский русский драмтеатр, Казахстан, режиссер Баатр Колаев) — множественные версии одного преступления по рассказам Акутагавы. Место: Малая сцена ТЮЗа.
- 29 мая, 19:00 — «Женитьба» (Минский ТЮЗ, режиссер Тимур Кулов) с Верой Поляковой-Макей: яркая комедия о браке, которого не будет. Место: Большая сцена ТЮЗа.
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