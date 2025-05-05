Балет-сенсация Смекалова и трибьют Бродскому в режиссуре Серзина: на какие спектакли сходить в Петербурге в мае

«Случай в Виши» (16+)

Где: МДТ – Театр Европы, Камерная сцена

Когда: 6 мая и 5, 6, 21 июня

Эта пьеса Артура Миллера известна меньше, чем «Все мои сыновья» и уж тем более «Смерть коммивояжера». Традиции ее постановок в отечественном театре, по сути, нет. Можно вспомнить телеспектакль, созданный Михаилом Козаковым в 1989 году, где роль аристократичного князя фон Берга, в финале совершающего акт самопожертвования, исполнил Всеволод Сафонов. Или же версию кинорежиссера Марлена Хуциева, созданную в «Современнике» в 1967 году и в итоге запрещенную. В любом случае про камерную драму (написанную в 1964-м) рассказывающую о людях, задержанных как будто бы непонятно за что и помещенных в одну камеру, вспоминают реже, чем стоило бы.

В январе 2023-го года режиссер Артур Козин поставил на Камерной сцене МДТ «Стражей Тадж-Махала». Одна из центральных тем этой работы — выбор, сделанный здесь и сейчас, но неотвратимо влияющий на будущее. «Случай в Виши» о том же, только обстоятельства, в которых оказываются герои, сегодня выглядят более осязаемыми, чем это было 40 и более лет назад.