Балет-сенсация Смекалова и трибьют Бродскому в режиссуре Серзина: на какие спектакли сходить в Петербурге в мае

А также редкая пьеса Артура Миллера «Случай в Виши» на сцене МДТ, праздничная постановка (в этом году БТК — 94 года!) «Алых паруса» в версии Руслана Кудашова и перформанс в БДТ к 9 мая с участием Нины Усатовой, Карины Разумовской, Алены Кучковой и многих других — Собака. ru рассказывает о главных спектаклях мая, которые точно стоит увидеть.
«Случай в Виши»
«Случай в Виши» (16+)
Где: МДТ – Театр Европы, Камерная сцена
Когда: 6 мая и 5, 6, 21 июня
Эта пьеса Артура Миллера известна меньше, чем «Все мои сыновья» и уж тем более «Смерть коммивояжера». Традиции ее постановок в отечественном театре, по сути, нет. Можно вспомнить телеспектакль, созданный Михаилом Козаковым в 1989 году, где роль аристократичного князя фон Берга, в финале совершающего акт самопожертвования, исполнил Всеволод Сафонов. Или же версию кинорежиссера Марлена Хуциева, созданную в «Современнике» в 1967 году и в итоге запрещенную. В любом случае про камерную драму (написанную в 1964-м) рассказывающую о людях, задержанных как будто бы непонятно за что и помещенных в одну камеру, вспоминают реже, чем стоило бы.
В январе 2023-го года режиссер Артур Козин поставил на Камерной сцене МДТ «Стражей Тадж-Махала». Одна из центральных тем этой работы — выбор, сделанный здесь и сейчас, но неотвратимо влияющий на будущее. «Случай в Виши» о том же, только обстоятельства, в которых оказываются герои, сегодня выглядят более осязаемыми, чем это было 40 и более лет назад.
Хореограф Ксения Михеева
«Вечер премьер DFP x Mikheeva» (12+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 7 мая
Хореограф Ксения Михеева — профессионал контемпорари и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — совместно с британцами Dance.Film.Performance покажет две танц-премьеры о красоте и рае. Особенность в том, что детали можно разглядеть из любой точки зала: обзор все 360 градусов.
Актриса Карина Разумовская
«В семь часов вечера после войны» (12+)
Где: БДТ им. Товстоногова
Когда: 7 мая
Актеры Нина Усатова, Карина Разумовская, Василий Реутов, Андрей Феськов и Алена Кучкова прочтут дневниковые записи, датированные 9 мая 1945 года. Музыкальное сопровождение — Бетховен, Брамс и Шостакович в исполнении симфонического оркестра.
Фронтовое фото Владислаава Стржельчика
«Актеры БДТ — солдаты Великой Отечественной…» (12+)
Где: БДТ им. Товстоногова
Когда: 8 мая
Авторская программа лекций театроведа Ирины Шимбаревич об артистах и сотрудниках БДТ, которые во время войны уезжали на фронт и создавали постановки в эвакуации. Например, речь пойдет об Иннокентии Смоктуновском и Павле Луспекаеве.
Режиссер Анатолий Праудин
«Сестра печали» (16+)
Где: «Балтийский дом» (малая сцена)
Когда: 7, 8, 24, 27 мая и 17 июня
Имена режиссера Праудина и писателя Шефнера на одной афише — уже предмет жгучего интереса. А если узнать про повесть, которую готовят к инсценировке на Малой сцене, становится еще любопытнее. Изданный в 1968 году автобиографический текст рассказывает историю трех юношей, которые дружат, влюбляются, ссорятся, сочиняют стихи и, конечно же, мечтают. В пересказе сюжет выглядит банальнее некуда, однако есть нюанс: местом действия служит Ленинград, а время – 1940 год.
«Многоголосье»
«Многоголосье» (12+)
Где: Театр Комиссаржевской
Когда: 8, 9 мая и 22 июня
Документальный спектакль-посвящение победе в Великой Отечественной войне. Артисты театра приглашают к разговору о сложных темах: блокаде, смерти, связи поколений. Режиссером-постановщиком выступил Родион Приходько, играющий в Комиссаржевке Штольца в «Обломове» и Комаровского в «Докторе Живаго».
«Возвращение»
«Возвращение» (16+)
Где: Театр на Литейном
Когда: 8, 9, 23 мая и 21 июня
Драма по мотивам повести Грековой «Вдовий пароход» разворачивается вокруг пяти женщин, которые живут в коммунальной квартире. Они поддерживают быт, воспитывают детей и надеются на счастливое будущее — все это на фоне 1940-х и потери близких на войне.
Зал ТЮЗа им. Брянцева
«Красавица» (12+)
Где: ТЮЗ им. Брянцева
Когда: 8, 10 мая и 7, 15 июня
Реальная история о бегемоте по кличке Красавица, который пережил блокаду, благодаря усилиям сотрудников ленинградского зоопарка. Режиссер — звезда Татарского ТЮЗа, лауреат «Золотой маски» Тимур Кулов.
«Гранатовый уксус»
«Гранатовый уксус» (18+)
Где: Театр на Васильевском и Театр имени Комиссаржевской
Когда: 12 мая и 20 мая
Редкая возможность увидеть сюрреалистичный спектакль ученика Андрея Могучего Эдгара Закаряна по мотивам рассказа «Зулали» Наринэ Абгарян. За хореографию отвечает Юрий Смекалов, в звездном касте Роза Хайруллина и артисты БДТ Дмитрий Каргин и Марьяна Карпова. По сюжету армянская старушка защищает свою семью от течения времени и любых катаклизмов с помощью системы правил игры Dota 2.
Кадр из фильма 1938 года «Сорочинская ярмарка»
«Сорочинская ярмарка» (12+)
Где: Концертный зал Мариинского театра
Когда: 14 мая и 8 июня
Постановщиком незавершенной оперы Модеста Мусоргского выступил Илья Устинцев, музыкальным руководителем — Валерий Гергиев. Настроение у спектакля гоголевско-карнавальное и лирико-комическое. Тут и любовные переживания Параси и Парубка, и адский шабаш во сне, и, конечно, грандиозные ярмарочные сцены.
«Море»
«Море» (16+)
Где: театр «Суббота»
Когда: 14, 15 мая и 5 июня
Режиссер пермского «Театра-Театра» Марк Букин ставит пьесу Ирины Смагиной, а актерский дуэт Софьи Андреевой и Виталия Гудкова воплощает трогательную лав-стори под плеск волн и крики чаек.
Режиссер Руслан Кудашов
«Алые паруса» (16+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 16, 17 мая и 15, 17 июня
Как и каждый год, Большой театр кукол отмечает день рождения громкой премьерой. В этот раз главный режиссер, волшебник и авангардист площадки, а также лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Кудашов перенес классическую историю любви на палубу корабля, отправившегося в опасное путешествие.
Хореограф Юрий Смекалов
«1234» (12+)
Где: БДТ им. Товстоногова
Когда: 17, 18 мая
Камбэк балета-сенсации Юрия Смекалова на музыку Бхимы Юнусова! Задумка в хореографическом многообразии: спектакль 2019 года объединил четырех постановщиков. Среди них Ксения Вист (Германия), Хелдер Сеабра (Португалия), Яэль Цибульски (Израиль) и Юрий Смекалов.
Числа в названии — подсказки для понимания сюжета: 1 — путь познания человеком самого себя, 2 — поиск утерянной гармонии, 3 — зал ожидания между хаосом и порядком, 4 — перерождение.
«Новая XII. Миф о Прометее»
«Новая XII. Миф о Прометее» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 17, 18 мая
В рамках фестиваля «Новая XII» состоится премьера перформанса «Лаборатории новых медиа», который переосмысляет античный миф через призму размышлений о зависимости человека от технологий.
Мариинский-2
«Норма» (12+)
Где: Мариинский-2
Когда: 22, 23, 24 мая
Опера Винченцо Беллини в режиссуре Сергея Новикова открывает фестиваль «Звезды белых ночей». В основе трагедии — фигура верховной жрицы друидов Нормы, которая ценой собственной жизни искупает любовь к врагу своего народа, римлянину Поллиону.
Спектакль «Залетные»
«Залетные» (18+)
Где: театр «Мастерская»
Когда: 23, 24 мая
Вероятно, самая известная постановка по рассказам Василия Шукшина — та, что придумана Алвисом Херманисом для московского Театра наций. «Мастерской» придется нелегко, имея перед глазами такой пример. Хотя Михаила Гаврилова этот факт явно не смущает. Да и как это возможно, когда в его распоряжении звезды труппы — Ксения Морозова и Алексей Ведерников, актеры редкой органики, буквально созданные для таких ролей.
В основе будущей премьеры четыре рассказа: «Сапожки», «Миль пардон, мадам!», «Мой зять украл машину дров», «Залетный».
Режиссер Семен Серзин
Концерт-посвящение Иосифу Бродскому (18+)
Где: Новая Голландия
Когда: 24 мая
Музей «Полторы комнаты» отметит день рождения Иосифа Александровича (85 лет!) совместной премьерой с «Невидимым театром» Семена Серзина. Обещают спектакль по мотивам речи поэта перед выпускниками Мичиганского университета.
Владимир Набоков
«Набоков и К°» (18+)
Где: Театр им. Ленсовета
Когда: 24, 25 мая
В первом отделении артисты театра прочитают трагические рассказы берлинского периода Владимира Набокова — «Случайность», «Красавица», «Бритва», «Ужас», «Подлец», «Путеводитель по Берлину», «Письмо в Россию» и «Драка». Во втором отделении прозвучат произведения Татьяны Толстой «Пустой день», «Любишь — не любишь», «Река Оккервиль» и «День».
Режиссер Сергей Азеев
«Поехали!» (18+)
Где: кабаре-бар «Шум»
Когда: 28 мая
Вообще-то режиссер Сергей Азеев успел зарекомендовать себя как человек, не ищущий легких текстов и тем («Отец», «Атавизм», «Кораблик дураков»), но эта премьера — исключение из правила. «Поехали» — моноспектакль о дружбе, приключениях и путешествии собаки Белки и ее хозяина.
Кадр из фильма 1939 года «Унесенные ветром»
«Трое мужчин и один шедевр» (16+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: 30, 31 мая и 8, 15 июня
Ироничный рассказ о том, как создавался один из величайших фильмов в истории кинематографа — «Унесенные ветром». В короткий период продюсер Дэвид Селзник уволил сценариста и режиссера, а затем нанял новых — Бена Хекта и Виктора Флеминга. Буквально заперев их в своем кабинете, он потребовал придумать новую версию киноромана меньше, чем за неделю. Можно только догадываться, что происходило дальше. Или прийти на премьеру спектакля Дмитрия Петруня и увидеть воочию, куда приводят авторов их фантазии.
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