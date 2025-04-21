28 и 29 апреля, а также 7 мая на сцене «Субботы» состоится премьера спектакля главного режиссера театра Андрея Сидельникова — «Лицо сестры в сиянии стекла».

В основе сюжета — частично автобиографическая пьеса американского драматурга и лауреата Пулитцера Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец». Это — «пьеса памяти», где события разворачиваются через воспоминания главного героя, Тома Уингфилда.

Молодой поэт работает на скучной работе в обувном складе, чтобы поддерживать свою семью: мать Аманду и сестру Лауру. Первая живет воспоминаниями о прошедшей молодости, вторая — уходит в грезы к стеклянным фигуркам — «зверинцу» своего внутреннего мира.