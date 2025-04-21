Постановка исследует темы памяти и иллюзий, а также семейных уз и бремени ответственности за них.
28 и 29 апреля, а также 7 мая на сцене «Субботы» состоится премьера спектакля главного режиссера театра Андрея Сидельникова — «Лицо сестры в сиянии стекла».
В основе сюжета — частично автобиографическая пьеса американского драматурга и лауреата Пулитцера Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец». Это — «пьеса памяти», где события разворачиваются через воспоминания главного героя, Тома Уингфилда.
Молодой поэт работает на скучной работе в обувном складе, чтобы поддерживать свою семью: мать Аманду и сестру Лауру. Первая живет воспоминаниями о прошедшей молодости, вторая — уходит в грезы к стеклянным фигуркам — «зверинцу» своего внутреннего мира.
«Лицо сестры в сиянии стекла» представят актеры Виталий Гудков, Кристина Якунина, Виола Лобань и Сергей Кривулев. Режиссером выступил Андрей Сидельников, художник — Николай Слободяник.
Андрей Сидельников (1973) — театральный режиссер, актер и педагог. В 1997 году окончил петербургскую Академию культуры по специальности «Режиссура драмы» (мастерская Геннадия Кустова), а после учился в Театральном институте имени Щукина у Михаила Борисова. В 2004 году стал организатором и участником русско-немецкой театральной лаборатории импровизаций «Teatr-05». С 2019 года Сидельников — главный режиссер театра «Суббота». Среди наиболее известных спектаклей: «#Прощайиюнь», «Офелия боится воды», «Леха», «Вещь», «Марево любви», «Маленькие трагедии». А «Ревизор» 2018 года был номинирован на «Золотой софит» и вошел лонг-лист «Золотой маски».
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