В Петербурге пройдет первый фестиваль архитектуры и театра «Персона Левинсона»

«Что вообще такое дом, в котором мы живем, работаем, который видим постоянно? Только ли это стены и квадратные метры? Быть может, это чья-то мечта об идеальном будущем? Как понять законы, по которым создаются здания и сооружения? Несмотря на то, что каждый из нас ежедневно взаимодействует с архитектурой — по дороге домой, во время прогулок по городу — архитектура остается одним из сложнейших видов искусств. С одной стороны, она про структуру, логику, соподчинение. А с другой — про эмоциональное восприятие. Архитектура — это своеобразные декорации для жизни, в этом она похожа на театр с его декорациями и разыгрывающимися историями» — рассказали создатели фестиваля для Собака.ru.

С помощью драматургии и театрального языка, проще считываемых и понятных современному человеку, команда фестиваля вместе со зрителями попытается пересобрать знания, задуматься об архитектуре и получить новый опыт взаимодействия с ней.

Выбор в качестве центральной фигуры фестиваля не случаен. Евгений Адольфович Левинсон — архитектор, во многом создавший современный Петербург. Он возвел здания и в центральной части города, и в рабочих районах, которые органично и деликатно вписаны в ландшафт. Среди его работ — Пискаревский мемориал, фасад Дома Мод, самая красивая станция метро Автово со стеклянными колоннами, а еще — здание театра Особняк, в котором жил сам архитектор.

В прошлом году отмечалось 130 лет с его дня рождения. А еще судьба Левинсона связана с театром, он свыше пяти лет работал художником-декоратором в нескольких театрах.

Фестиваль «Персона Левинсона» посвящен архитектуре, театру, а еще людям начала 1930-х годов. Вместе с командой театра Особняк зрители прикоснутся к идеям, мечтам той эпохи, отразившихся в реальных зданиях. Это будет променад, вдохновленный архитектурой Левинсона, а финале постановки участники окажутся в театре «Особняк», и посмотрят спектакль в спектакле от творческого объединения mader nort, который можно было бы описать как «День советского архитектора».

Фестиваль «Персона Левинсона» пройдет с 20 по 25 мая.