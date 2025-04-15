Большой театр представит оперную премьеру «Риголетто» Верди в Мариинском театре

Опера «Риголетто» написана в 1850–1851 годах Джузеппе Верди. Сегодня считается одной из самых известных работ итальянского композитора. Либретто на основе скандальной (и запрещенной французской цензурой за антимонархизм!) пьесы Виктора Гюго «Король забавляется» было создано Франческо Мария Пьяве, однако сюжет был перенесен из французского королевского двора в герцогство Мантуанское, а персонажи получили новые имена. Премьера состоялась в марте 1851 года в венецианском театре «Ла Фениче» и имела огромный успех. Впервые в России оперу показали на сцене Большого (Каменного) театра — предка Мариинского — в 1853 году.

Главный герой оперы — Риголетто, горбун и придворный шут герцога Мантуанского. Он известен своим острым языком и насмешками над придворными. Риголетто тщательно скрывает от всех свою дочь Джильду, оберегая ее от развращенного мира двора.​ Герцог случайно встречает Джильду, влюбляется и в образе бедного студента соблазняет ее. Стремясь отомстить, Риголетто нанимает убийцу Спарафучиле.

Впервые увидеть постановку в Петербурге можно в рамках гастролей Большого театра в Мариинском 25, 26 (в 12:00 и 19:00) и 27 апреля (в 12:00 и 19:00) на Новой сцене театра.

В главных партиях 25 и 26 (вечером) апреля под аккомпанемент оркестра Большого театра выйдут Эльчин Азизов, Гузель Шарипова, Алексей Татаринцев, Юрий Власов, Алина Черташ, Михаил Казаков. 26 и 27 днем на сцену Мариинского выйдут Ариунбаатар Ганбаатар, Екатерина Савинкова, Роман Широких, Александр Бородин, Дарья Белоусова и Денис Макаров. Вечером 27 апреля — Владислав Сулимский, Гузель Шарипова, Алексей Татаринцев, Юрий Власов, Алина Черташ, Владислав Попов За дирижерским пультом всех показов — Антон Гришанин.

Джанкарло дель Монако (1943) — итальянский оперный режиссер, сын тенора Марио дель Монако. Получил музыкальное образование в Лозаннском университете, изучая фортепиано и трубу. В 1965 году дебютировал как режиссер с постановкой оперы «Самсон и Далила» в Сиракузах, где главную партию исполнял его отец. С 1970 по 1973 год работал личным помощником Рудольфа Гамсйегера — генерального директора Венской государственной оперы. Позже сотрудничал с режиссерами Виландом Вагнером, Гюнтером Реннертом и Вальтером Фельзенштейном, а в 1970-х годах занимал должности главного режиссера в театрах Ульма и Касселя в Германии. За полвека работы в театре поставил 100 постановок в ведущих оперных театрах мира. Дель Монако также руководил несколькими оперными фестивалями и театрами, включая фестиваль в Монтепульчано (1975), фестиваль в Мачерате (1986–1988) и театр в Бонне (1992–1997). В 1992 году он дебютировал в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, а с 1997 по 2001 год занимал пост генерального директора Оперы Ниццы. В 2024 году получил российское гражданство.

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