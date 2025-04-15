Выпускники мастерской Бутусова в ГИТИСе привезут на гастроли в Петербург спектакли «Чайка» и «Вий. Домыслы»

Выпускники мастерской: Андрей Хисамиев, Ван Шень, Иван Орлов, Егор Ковалев — лауреаты студенческих российских и международных фестивалей — выступят с тремя постановками на сцене площадки «Скороход».
"Чайка"
Первый режиссерский курс постановщика и экс-художественного руководителя Театра имени Ленсовета Юрия Бутусова собрался в столичном ГИТИСе в 2020-м с плотным костяком преподавателей: ведущей артисткой театра имени Пушкина, лауреатом премии «Золотая Маска» и «Золотой орел» Александрой Урсуляк и Олегом Долиным — лауреатом национальной премии «Ника», актером театра и кино, театральным режиссером. Студенты выпустились в прошлом году и уже показывали лучшие спектакли в Петербурге.
В этом году с 30 июня по 4 июля ученики Бутусова привезут с гастролями как знакомую работу, так и новые постановки: «Чайку» и «Вишневый сад» по одноименным пьесам Антона Чехова и парафраз повести Николая Гоголя «Вий. Домыслы».
"Вий. Домыслы"
30 июня и 1 июля впервые в Петербурге покажут «Чайку». Работа режиссера Андрея Хисамиева — это серия эпизодов чеховской пьесы, объединенных стендапом–исповедью–монологом постановщика.
«Хищная театральная птица гонится за человеком, который назвал себя режиссером. Может, стоит застрелить ее? Но поможет ли - никакой, в общем, хищник не нужен, человек сам может сожрать себя изнутри своими сомнениями и страхами. И сколько ты не сжигай пьесу — она все равно до тебя доберется. Когда-то мне дали "Чайку" на поступлении в ГИТИС...Но об этом этом я поподробнее расскажу в нашем спектакле», — рассказывает Илья Зайцев.
2 и 3 июля смотрим еще одну новинку — «Вий. Домыслы» в постановке Александр Цереня. В основе спектакля — трагическая и несостоявшаяся история любви Хомы Брута и Панночки, сравнение оригинального сюжета с классическим балетным классом. Режиссер включает в действо и другой текст Гоголя — фрагмент «Женитьбы» в эпизоде «третьей ночи».
"Вишневый сад"
Гастроли завершатся 4 июля дипломным спектаклем мастерской Юрия Бутусова — «Вишневый сад». В нем нет многих знакомых чеховских персонажей, зато полно сюрреализма, хаотичности и галлюцинаций. Это современное переосмысление классического сюжета.
«Мой мастер, Юрий Николаевич Бутусов, говорит, что не ты выбираешь пьесу, а она тебя. Мне вдруг показалось, что "Вишневый сад" очень современная и острая история для всех нас. В процессе репетиций мы с актерами хотели найти что-то важное, хрупкое и трепетное для нас в этой пьесе. Мы почувствовали, что там много юмора, иронии, сарказма, которые у Чехова всегда находятся рядом с какой-то глубокой человеческой болью. Хотелось, чтобы спектакль получился о какой-то неизбежности для всех, об изменении нас в связи со страшными событиями, которые происходят с нами и вокруг нас…», — рассказывает режиссер постановку Егор Ковалев.
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