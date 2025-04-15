Выпускники мастерской Бутусова в ГИТИСе привезут на гастроли в Петербург спектакли «Чайка» и «Вий. Домыслы»

Первый режиссерский курс постановщика и экс-художественного руководителя Театра имени Ленсовета Юрия Бутусова собрался в столичном ГИТИСе в 2020-м с плотным костяком преподавателей: ведущей артисткой театра имени Пушкина, лауреатом премии «Золотая Маска» и «Золотой орел» Александрой Урсуляк и Олегом Долиным — лауреатом национальной премии «Ника», актером театра и кино, театральным режиссером. Студенты выпустились в прошлом году и уже показывали лучшие спектакли в Петербурге.

В этом году с 30 июня по 4 июля ученики Бутусова привезут с гастролями как знакомую работу, так и новые постановки: «Чайку» и «Вишневый сад» по одноименным пьесам Антона Чехова и парафраз повести Николая Гоголя «Вий. Домыслы».