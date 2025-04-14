В Музее-квартире Римского-Корсакова покажут инклюзивный спектакль «Шагали дети, и Шагал шагал» — на стихи Хармса

Премьера инклюзивного променада «Шагали дети, и Шагал шагал» при участии детей с ментальными нарушениями от 7 до 15 лет состоится 17 апреля (в 16:30 и 18:00) в Музее-квартире Римского-Корсакова на Загородном проспекте, 28. Музыкальное сопровождение подобрали сами участники, а декорации для спектакля создала Виктория Соколова — художница с расстройством аутистического спектра, выпускница Школы искусств в Италии. В постановке задействованы музыканты-педагоги Екатерина Бонфельд и Ирина Рабовская, а также детский оркестр.

23 участника инклюзивной театральной студии «Академия особых талантов» покажут все, над чем работали в учебном году: артисты оживят полотна и фрагменты картин Марка Шагала. Литературной основой спектакля стала поэзия Даниила Хармса. Повторный показ состоится 26 апреля в 16:30 по тому же адресу, а также 22 мая в 15:30 и 17:00 — в Специальной центральной детской библиотеке имени Пушкина.