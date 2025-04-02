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«Я шел и не думал, был песчинкой, подхваченной ветром»: в БДТ прочтут воспоминания свидетелей Дня Победы

Вечер памяти не только перенесет к роковым событиям 1945 года, но и расскажет о том, что чувствовали и о чем думали современники.

"Радиотарелка и ребенок" неизвестного автора с сайта russiainphoto.ru и архива Марины Стич
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой БДТ

"Радиотарелка и ребенок" неизвестного автора с сайта russiainphoto.ru и архива Марины Стич

В рамках памятной даты БДТ представляет вечер памяти «В семь часов вечера после войны». 7 мая артисты театра прочтут дневниковые записи и воспоминания очевидцев Дня Победы — 9 мая 1945 года. 

«Дневники воссоздают этот день, позволяют подключиться к нему и узнать, что происходит с человеком в момент события, которое меняет жизни всех людей – день окончания войны и наступления мира. К 75-летию Победы, в 2020 году, мы в БДТ сделали программу "Дневники и письма войны", многочасовой радиоспектакль в исполнении 78 артистов БДТ, которые весь день в прямом эфире читали документальные свидетельства о войне. Тогда главным героем стала война, переданная через записи дневников 1941–1945 годов. Теперь главным героем стал День Победы», — говорит режиссер Лиза Дороничева (аыпускница режиссерской мастерской Андрея Могучего).

В программе также примет участие Симфонический оркестр «Северная Симфония» Музыкального театра имени Шаляпина под руководством Фабио Мастранджело.

Кроме того, БДТ запускает специальную программу «Дневник Победы» в социальных сетях. До 15 апреля каждый желающий может поделиться дневниковыми записями, письмами, устными рассказами своих родных и близких о Дне Победы 1945-го. Заявки необходимо отравить на почту с указанием автора воспоминания, место, где он встретил 9 мая 1945 года, и имя отправителя.

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