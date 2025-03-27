Мария Абашова удостоена звания народной артистки России

Мария Абашова танцует в коллективе Бориса Эйфмана с 2002 года. В числе ее ролей — партии Анны («Анна Каренина»), Татьяны («Евгений Онегин»), Грушеньки («По ту сторону греха»), Императрицы («Русский Гамлет») и Дуни («Преступление и наказание»). «Танец Марии неизменно отличают техническая безупречность, благородство артистической манеры и эмоциональная наполненность», — говорят в труппе.

В 2022 году прима-балерина триумфально вернулась на сцену родного Театра Бориса Эйфмана, восстановившись после двух серьезных травм: станцевала эпичную Аркадину в «Чайке» и получила за эту роль премию «Золотой софит». В том же году (на тот момент!) заслуженная артистка России, мать троих детей и главный балетный блогер страны дебютировала в кино — в сериале «Монастырь».