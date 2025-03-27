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Мария Абашова удостоена звания народной артистки России

«От всего сердца поздравляем и желаем неиссякаемой творческой энергии, вдохновения и новых сценических свершений!» — поздравляют приму в Театре Бориса Эйфмана, где она танцует с 2002 года.

Мария Абашова танцует в коллективе Бориса Эйфмана с 2002 года. В числе ее ролей — партии Анны («Анна Каренина»), Татьяны («Евгений Онегин»), Грушеньки («По ту сторону греха»), Императрицы («Русский Гамлет») и Дуни («Преступление и наказание»). «Танец Марии неизменно отличают техническая безупречность, благородство артистической манеры и эмоциональная наполненность», — говорят в труппе.

В 2022 году прима-балерина триумфально вернулась на сцену родного Театра Бориса Эйфмана,  восстановившись после двух серьезных травм: станцевала эпичную Аркадину в «Чайке» и получила за эту роль премию «Золотой софит». В том же году (на тот момент!) заслуженная артистка России, мать троих детей и главный балетный блогер страны дебютировала в кино — в сериале «Монастырь».

Как Мария Абашова получила серьезную травму, прошла пробы в «Монастырь» на костылях и после этого станцевала Аркадину в «Чайке»?

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Мария Абашова

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