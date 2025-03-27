В рамках акции «Театральная неделя» до 2 апреля можно будет увидеть, как готовятся легендарные спектакли и проходят репетиции под руководством Николая Цискаридзе, а также совершить экскурсию по Большому театру и послушать личный опыт Марии Хоревой о том, как она училась в Академии Вагановой. А еще увидеть постановки в записи — в том числе «Грезы любви, или Женитьба Бальзаминова» театра «Мастерская», «Манон» Кеннета Макмиллана для фестиваля Context. Diana Vishneva и «Горе от ума» театра «Современник».

«Театральная неделя» пройдет во ВКонтакте, ОК и Дзене. Полную программу можно найти здесь.

«В День театра мы рады открыть огромной аудитории ВКонтакте двери в Александринский театр, старейший национальный драматический театр России. При том не парадные двери главного зрительского входа, мы приглашаем вас войти в театр со служебного подъезда. Что для меня ценно в проекте VK — то, что он с помощью актуальных сегодня технологий приближает искусство к человеку, как бы далеко от Александринки этот человек не находился — в Калининграде, Астрахани или Владивостоке», — отмечает директор Александринского театра Александр Малич.

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