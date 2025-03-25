Создатели спектакля придумали историю, в которой и герои, и зрители будут вместе отвечать на вопрос: где мы сейчас?
Главные герои спектакля, Петя и Нина, хорошо всем знакомые сельские жители, которые в один прекрасный весенний день зашли за угол бани и не смогли вернуться домой. Там же с ними оказался кто-то третий: «то ли сосед, то ли родственник, то ли еще кто-то». И встретили они Чувака — коренного обитателя этого очень странного места, который оказался им самым близким и самым далеким. Вот и гадают они: то ли это место? Где их прежняя жизнь? Что их ждет впереди и есть ли это «впереди»?
«А что, если архетипическим персонажам однажды доведется пережить беспощадный экзистенциальный опыт? Такой вопрос часто звучал во время репетиций», — говорит режиссер Антон Федоров.
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