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«Где ты был так долго, чувак?»: Антон Федоров везет в Петербург спектакль с Розой Хайруллиной

Создатели спектакля придумали историю, в которой и герои, и зрители будут вместе отвечать на вопрос: где мы сейчас?

Изображение предоставлено организаторами гастролей
Изображение предоставлено организаторами гастролей

Главные герои спектакля, Петя и Нина, хорошо всем знакомые сельские жители, которые в один прекрасный весенний день зашли за угол бани и не смогли вернуться домой. Там же с ними оказался кто-то третий: «то ли сосед, то ли родственник, то ли еще кто-то». И встретили они Чувака — коренного обитателя этого очень странного места, который оказался им самым близким и самым далеким. Вот и гадают они: то ли это место? Где их прежняя жизнь? Что их ждет впереди и есть ли это «впереди»?

Изображение предоставлено организаторами гастролей
Изображение предоставлено организаторами гастролей

«А что, если архетипическим персонажам однажды доведется пережить беспощадный экзистенциальный опыт? Такой вопрос часто звучал во время репетиций», — говорит режиссер Антон Федоров. 

Изображение предоставлено организаторами гастролей
Изображение предоставлено организаторами гастролей

Спектакль «Где ты был так долго, чувак?» — это совместная постановка театра «Место» и пространство «Внутри». В рамках петербургских гастролей 3 и 4 мая спектакль покажут в Театре на Васильевском. На сцену выйдут Дмитрий Куличков, Роза Хайруллина, Сергей Шайдаков и Наталья Рычкова.

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