Главные герои спектакля, Петя и Нина, хорошо всем знакомые сельские жители, которые в один прекрасный весенний день зашли за угол бани и не смогли вернуться домой. Там же с ними оказался кто-то третий: «то ли сосед, то ли родственник, то ли еще кто-то». И встретили они Чувака — коренного обитателя этого очень странного места, который оказался им самым близким и самым далеким. Вот и гадают они: то ли это место? Где их прежняя жизнь? Что их ждет впереди и есть ли это «впереди»?