Режиссеры Антон Оконешников и Дмитрий Мульков примут участие в театральной Лаборатории для подростков «Свое место» на Vokzal 1853

Девиз проекта: «Театр может возникнуть везде и увести вас за собой так, как это не сделает ни одна другая форма искусства — через сопереживание, сочувствие и созвучие».
Сайт-специфичная лаборатория «Свое место» — совместный проект «VOKZAL 1853», «Театрального проекта 27» и продюсерской команды MAD, предоставляющий молодым авторам возможность поставить собственный эскиз спектакля. По итогам опен-колла экспертным советом были отобраны три режиссерские задумки.
Старт театральной программе 28 марта даст спектакль-исследование о взрослении «Твоя очередь» в постановке Вероники Гусаковой. Повторно увидеть можно 30 марта в пространстве у арт-лавки «Сетка». 29 марта у корнера Лермонтовской библиотеки состоится показ «Лампочки и Штакетина» Анны Бессчастновой — иммерсивного спектакля о дружбе на расстоянии. Заключительный показ 30 марта на Южной сцене завершит программу: режиссер Игорь Решетов представит «ЕГЭ (НЕ) конец света». После каждого смотра пройдет обсуждение с ведущей Радио «Петербург» Алиной Герр.
Помимо этого, с 23 по 29 марта в пространстве «VOKZAL 1853» будут проводиться ежедневные бесплатные мастер-классы по освоению театральных профессий с участием ведущих артистов театров и педагогов.
Лаборатория проводится в пространстве фудмолла и уже в третий раз в рамках «Фестиваля профессий» — серии профориентационных мероприятий для подростков, проходящих в период школьных каникул. Проект откроет паблик-ток с экспертами лаборатории 25 марта.
В числе экспертов — директор «Театрального проекта 27» Наталия Сергеевская, режиссер Дмитрий Мульков, PR-директор «VOKZAL 1853» Ирина Труфанова, сооснователь продюсерской команды MAD Дарья Кетова, ведущая Радио «Петербург» Алина Герр, а также режиссер Александринского театра Антон Оконешников.
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