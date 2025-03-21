Режиссеры Антон Оконешников и Дмитрий Мульков примут участие в театральной Лаборатории для подростков «Свое место» на Vokzal 1853

Старт театральной программе 28 марта даст спектакль-исследование о взрослении «Твоя очередь» в постановке Вероники Гусаковой. Повторно увидеть можно 30 марта в пространстве у арт-лавки «Сетка». 29 марта у корнера Лермонтовской библиотеки состоится показ «Лампочки и Штакетина» Анны Бессчастновой — иммерсивного спектакля о дружбе на расстоянии. Заключительный показ 30 марта на Южной сцене завершит программу: режиссер Игорь Решетов представит «ЕГЭ (НЕ) конец света». После каждого смотра пройдет обсуждение с ведущей Радио «Петербург» Алиной Герр.

Помимо этого, с 23 по 29 марта в пространстве «VOKZAL 1853» будут проводиться ежедневные бесплатные мастер-классы по освоению театральных профессий с участием ведущих артистов театров и педагогов.