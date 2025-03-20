Фонд AdVita готовит первый благотворительный театральный фестиваль

В нем примут участие несколько петербургских театров, в том числе «Театр им. Ленсовета», «Небольшой драматический театр», «Социально-художественный театр», «ЦЕХЪ» и «Суббота» «Театро ди Капуа», пространства «Где бабуля?» и «Десятый этаж». Собранные в рамках фестиваля средства пойдут на помощь подопечным фонда AdVita: детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.
«AdVita уже 23 года помогает людям, которые приезжают в Петербург лечиться от рака. Часто это очень длительная борьба без возможности «антракта». При этом мы много лет дружим с театральным сообществом Петербурга и не раз слышали от руководителей театров и актеров, что для них очень важно не только просвещать и развлекать, но и помогать. Так и родился наш фестиваль. Он одновременно дарит зрителям театральный праздник и помогает детям и взрослым, которые прямо сейчас проходят сложное лечение», — рассказала для Собака.ru автор идеи фестиваля, фандрайзер фонда AdVita Анна Зачиняева-Цветкова
Первый в истории благотворительного фонда театральный фестиваль «Антракт» пройдет с 24 по 30 марта. Собранные в рамках фестиваля средства пойдут на оплату дорогостоящих медицинских препаратов, необходимых пациентам при трансплантациях костного мозга.
Среди спектаклей:
- «Негрустный поэтический вечер» в культурном пространстве в доме старухи-процентщицы «Где бабуля?» — поэтическая программа с актером театров «Невидимый», «Мастерская» Владимиром Карповым и актрисой Малого драматического театра Екатериной Тарасовой (Свеннен), от которой всем станет светло (25 марта).
- Социально-художественный театр представит постановку «Циники» — трагическая история о любви и выживании в эпоху социальных потрясений, по мотивам романа Анатолия Мариенгофа, исследующая тему цинизма и разрушения устоев (25 марта).
- «Небольшой драматический театр» покажет спектакль «Мнимый больной», а после зрители смогут обсудить постановку с артистами (27 марта).
- Социально-художественный театр. Семейный спектакль «Винни-Пух» (28 марта).
- Весенний концерт-квартирник с исполнением любимых песен разных артистов Петербурга в пространстве «Десятый Этаж» (29 марта).
- Лекция в пространстве «Десятый Этаж» от сценаристки Лизы Прохоровой о главных действующих лицах российского кинематографа (30 марта).
- Постановка «Прощания не будет...» — трогательная история о любви к жизни, основанная на дневниках создателя театра «Суббота», наполненная музыкой, юмором и невероятной силой духа (30 марта).
- Социально-художественный театр. «Иванов. По Чехову» – современная постановка о трагической истории человека, борющегося за правду и совесть, которая приобретает абсурдно-смешной оттенок (30 марта).
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