Фонд AdVita готовит первый благотворительный театральный фестиваль

«AdVita уже 23 года помогает людям, которые приезжают в Петербург лечиться от рака. Часто это очень длительная борьба без возможности «антракта». При этом мы много лет дружим с театральным сообществом Петербурга и не раз слышали от руководителей театров и актеров, что для них очень важно не только просвещать и развлекать, но и помогать. Так и родился наш фестиваль. Он одновременно дарит зрителям театральный праздник и помогает детям и взрослым, которые прямо сейчас проходят сложное лечение», — рассказала для Собака.ru автор идеи фестиваля, фандрайзер фонда AdVita Анна Зачиняева-Цветкова

Первый в истории благотворительного фонда театральный фестиваль «Антракт» пройдет с 24 по 30 марта. Собранные в рамках фестиваля средства пойдут на оплату дорогостоящих медицинских препаратов, необходимых пациентам при трансплантациях костного мозга.