В Малом театре кукол покажут спектакли по сказкам «Иван Царевич и Серый Волк» и «Сказка о рыбаке и рыбке»

Сюжет спектакля «Иван Царевич и Серый Волк» основан на одноименной пьесе Игоря Красовского и немного отличается от известной сказки. Так, главный герой встречает на своем пути средневекового рыцаря, восточного царя и прекрасную девицу, справляется со злыми братьями и получает сокровища.

Сами создатели определяют жанр постановки как «древнерусский водевиль» — с использованием песней-куплетов и танцев. В спектакле и живые артисты, и плоские куклы говорят стихами и ритмизованной прозой. Неочевидным дополнением станет персонификация сторон света — двое мужчин сыграют восток и запад, а также север и юг. Впервые увидеть «Иван Царевич и Серый Волк» можно 22 марта.

«Мы постановочной командой задавались вопросом, как сделать так, чтобы соединить сказку и современность. Как не пойди по пути стандартной стилизации: я говорю о цветах и тексте. Как будто этого и достаточно. Нам же хотелось как бы приблизить сказочное время к нашему, чтобы у детей-зрителей был момент узнавания», — рассказывает режиссер спектакля Вера Каратаева.

Режиссером выступила Вера Каратаева, а художником — Юлия Гамзина. Ведущие роли исполнят Ольга Ведерникова, Аглая Жюгжда, Михаил Арефьев и Рустем Усинов.