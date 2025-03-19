В Малом театре кукол покажут спектакли по сказкам «Иван Царевич и Серый Волк» и «Сказка о рыбаке и рыбке»

Мартовские премьеры представят переосмысления знаковых народных сюжетов.
Сюжет спектакля «Иван Царевич и Серый Волк» основан на одноименной пьесе Игоря Красовского и немного отличается от известной сказки. Так, главный герой встречает на своем пути средневекового рыцаря, восточного царя и прекрасную девицу, справляется со злыми братьями и получает сокровища.
Сами создатели определяют жанр постановки как «древнерусский водевиль» — с использованием песней-куплетов и танцев. В спектакле и живые артисты, и плоские куклы говорят стихами и ритмизованной прозой. Неочевидным дополнением станет персонификация сторон света — двое мужчин сыграют восток и запад, а также север и юг. Впервые увидеть «Иван Царевич и Серый Волк» можно 22 марта.
«Мы постановочной командой задавались вопросом, как сделать так, чтобы соединить сказку и современность. Как не пойди по пути стандартной стилизации: я говорю о цветах и тексте. Как будто этого и достаточно. Нам же хотелось как бы приблизить сказочное время к нашему, чтобы у детей-зрителей был момент узнавания», — рассказывает режиссер спектакля Вера Каратаева.
Режиссером выступила Вера Каратаева, а художником — Юлия Гамзина. Ведущие роли исполнят Ольга Ведерникова, Аглая Жюгжда, Михаил Арефьев и Рустем Усинов.
"Иван Царевич"
На следующий день, 23 марта, состоится премьера спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» по сказке Александра Пушкина. Режиссером постановки выступила Мария Сердюкова, оформлением занималась Юлия Павленко. Текст оригинала в постановке представлен в сокращенном варианте с добавлением бытовых комментариев, родившихся экспромтом во время репетиций.
Сюжет поставки развернется вокруг мужчины и женщины, потерпевших кораблекрушение. Постепенно они отдаляются пока не достигают предела. Магистральные темы «Сказки о рыбаке и рыбке» — потеря и обретение друг друга через все сложности и испытания.
«Мы старались создать спектакль о любви. Нужно ли прощать друг друга? Что важнее: получать или дарить любовь? Как починить союз людей, чтобы починить весь мир? Сейчас мне кажется, что мы вовсе и не придумывали спектакль. Мы с художников шутим, что рыба — существо своевольное. Просто однажды она приплывает и требует, чтобы был спектакль», — комментирует режиссер.
6+
Комментарии (0)