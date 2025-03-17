18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Анатолий Праудин представит «Сестру печали» — спектакль по одноименной повести Вадима Шефнера

Спектакль на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» расскажет о блокадной молодежи, которая живет и любит на фоне трагических событий Великой Отечественной войны.

Roman Sibiryakov / Shutterstock

Сюжет постановки Анатолия Праудина по повести «Сестра печали» ленинградского прозаика и поэта Вадима Шефнера разворачивается вокруг студента техникума Толи — простого детдомовца, обремененного обычными проблемами и мечтами. Толю направляют на временную работу в другой город, где он знакомится с Лелей. Встреча с девушкой и предстоящая война меняют его жизнь. Премьера «Сестра печали» состоится 7 и 8 мая на Малой сцене Театра Балтийской дом.

Актерский состав спектакля пока не оглашен. В репетициях участвовали: Сергей Андрейчук, Арсений Воробьев, Полина Гараненкова, Семен Гончаров, Дехиар Гусев, Юрий Елагин, Алла Еминцева, Виктория Зайцева, Александр Кабанов, Дмитрий Ладыгин, Егор Лесников, Маргарита Лоскутникова, Мария Лысюк и Герман Чернов.

Анатолий Праудин — театральный режиссер, отец, Аркадий Кац, работал главным режиссером Рижского театра русской драмы, мать – народная артистка Раяна Праудина. С 1996 по 1998 — художественный руководитель ТЮЗа имени Брянцева в Петербурге, а после — создал «Экспериментальную сцену» под крышей театра «Балтийский дом». Преподает актерско-режиссерскому курсу в РГИСИ (его выпускники основали ЦЕХЪ). Праудин также стал учителем Дмитрия Мулькова — 23-летнего режиссера-композитора и генератора театральных хитов.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: