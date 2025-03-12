Режиссер Артур Козин представит постановку «Случай в Виши» на сцене МДТ

События постановки режиссера Артура Козина «Случай в Виши» разворачиваются во французском городе Виши во время Второй мировой войны. Группу мужчин задерживают немецкие офицеры и французские полицейские-коллаборационисты для проверки их расовой принадлежности. Премьера посвящена 80-летию Великой Победы.

Представить спектакль на сцене Малого драматического театра предстоит Михаилу Титоренко (Лебо), Никите Сидорову (Монсо), Никите Сухореву (Ледюк), Никите Тимербаеву (Байяр), Ивану Матвеенко (Цыган), Евгению Шолкову (князь Фон Берг), Павлу Грязнову (Маршан) и Александру Быковскому (Официант). Художником выступила Ольга Павлович.

Премьерные показы состоятся 19, 20, 22 и 25 марта, а также 3 и 6 мая.

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