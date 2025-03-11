Яна Тумина представит спектакль по роману Сьона (автор треков Бьорк!) «Скугга-Бальдур» в «Открытом Пространстве»

В новой постановке для Театра «Открытое Пространство» Лаборатория Яны Туминой взялась за нетрадиционный материал для российского театра — роман «Скугга-Бальдур» исландского поэта, драматурга и писателя Сьона (автор песен Бьорк!). Это философско-мистический текст-фантасмагория, где «все не то, чем кажется». Премьера — 27 марта в театре «Открытое Пространство» на Моховой, 42.

Действие спектакля «Камень. Зверь. Человек.» разворачивается в глухой исландской деревне в 1883 году. В центре сюжета — загадочный священник-охотник на лис, путь которого пересекается с судьбой девушки по имени Абба.