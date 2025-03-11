Яна Тумина представит спектакль по роману Сьона (автор треков Бьорк!) «Скугга-Бальдур» в «Открытом Пространстве»

Режиссер переложила современную фольклорную притчу на театральные подмостки и показала неоднозначность жизни.
Яна Тумина
В новой постановке для Театра «Открытое Пространство» Лаборатория Яны Туминой взялась за нетрадиционный материал для российского театра — роман «Скугга-Бальдур» исландского поэта, драматурга и писателя Сьона (автор песен Бьорк!). Это философско-мистический текст-фантасмагория, где «все не то, чем кажется». Премьера — 27 марта в театре «Открытое Пространство» на Моховой, 42.
Действие спектакля «Камень. Зверь. Человек.» разворачивается в глухой исландской деревне в 1883 году. В центре сюжета — загадочный священник-охотник на лис, путь которого пересекается с судьбой девушки по имени Абба.
Постановщиком спектакля выступила Яна Тумина — режиссер, сценограф и лауреат премий «Золотая маска» и «Золотой софит» (а также нашей «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!). Совместно с ней над сценографией работала Кира Камалидинова. Художником по костюмам стала Наталья Корнилова. Свет ставил Василий Ковалев. Действие будет аккомпанироваться музыкой Владимира Мамаева. Представить спектакль на сцене Театра «Открытое Пространство» предстоит Александру Балсанову, Тарасу Бибичу, Анне Будановой и Алле Данишевской.
«В таинственной и мистической атмосфере спектакля отражается бесконечная изменчивость и неоднозначность мира, в котором человек и природа, духовное и материальное неразделимы», — комментируют в пресс-релизе премьеры.
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