18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

В Театральном музее пройдут последние показы инклюзивного променада «Котенок Шмяк и мышонок, который прятался в шапке»

Нейроотличные дети-участники благотворительного проекта «Город муз» станут участниками перформанса наравне с профессиональными артистами и актерами-подростками.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театрального музея

В последний раз принять участие в уникальном инклюзивном театральном променаде «Котенок Шмяк и мышонок, который прятался в шапке» можно 9 марта. Сеттингом к постановке выступает Театральный музей, а сказочный сюжет обыгрывает его экспозицию.

Сюжет перформанса основан на популярной серии сказок Роба Скоттона о Котенке Шмяке, действие которой переносится в петербургский Театральный музей. Маленькие герои – котята Шмяк и Пряник – помогают своему другу, мышонку Сырнику, преодолеть застенчивость и поверить в себя. Фланируя по залам музея они встречают пса, лебедя, бульдога и таксу — компаньонов известных деятелей культуры прошлого: художника Константина Коровина, балерины Анны Павловой, оперного певца Федора Шаляпина и режиссера Всеволода Мейерхольда. «Вероятно, кто-то из них знает секрет того, как перестать стесняться себя и окружающих взглядов».

«Важно слышать то, что говорят участники процесса – только то, что действительно близко им, становится понятным и зрителю», – комментирует режиссер Игорь Астапенко.

Променад проводится в рамках благотворительного проекта «Инклюзивная творческая лаборатория "Город Муз"», организованного Творческим центром «Арт-паркИНГ» (с сентября 2024 по май 2025). В группах занимаются дети с РАС, ЗПР, ДЦП и синдромом Дауна.

Вход на променад бесплатный – приглашены участники лаборатории, подопечные благотворительных фондов и все желающие. Анонсы и розыгрыши свободных мест доступны в группе проекта и канале.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: