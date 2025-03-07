В Театральном музее пройдут последние показы инклюзивного променада «Котенок Шмяк и мышонок, который прятался в шапке»

В последний раз принять участие в уникальном инклюзивном театральном променаде «Котенок Шмяк и мышонок, который прятался в шапке» можно 9 марта. Сеттингом к постановке выступает Театральный музей, а сказочный сюжет обыгрывает его экспозицию.

Сюжет перформанса основан на популярной серии сказок Роба Скоттона о Котенке Шмяке, действие которой переносится в петербургский Театральный музей. Маленькие герои – котята Шмяк и Пряник – помогают своему другу, мышонку Сырнику, преодолеть застенчивость и поверить в себя. Фланируя по залам музея они встречают пса, лебедя, бульдога и таксу — компаньонов известных деятелей культуры прошлого: художника Константина Коровина, балерины Анны Павловой, оперного певца Федора Шаляпина и режиссера Всеволода Мейерхольда. «Вероятно, кто-то из них знает секрет того, как перестать стесняться себя и окружающих взглядов».

«Важно слышать то, что говорят участники процесса – только то, что действительно близко им, становится понятным и зрителю», – комментирует режиссер Игорь Астапенко.

Променад проводится в рамках благотворительного проекта «Инклюзивная творческая лаборатория "Город Муз"», организованного Творческим центром «Арт-паркИНГ» (с сентября 2024 по май 2025). В группах занимаются дети с РАС, ЗПР, ДЦП и синдромом Дауна.

Вход на променад бесплатный – приглашены участники лаборатории, подопечные благотворительных фондов и все желающие. Анонсы и розыгрыши свободных мест доступны в группе проекта и канале.

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