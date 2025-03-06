Александринский театр и Центр Art & Science Университета ИТМО запускают опен-колл для заинтересованных художников и режиссеров на бесплатную (!) онлайн-лабораторию «Театр: Алгоритмы будущего». Программа рассчитана на два месяца и разбита на модули.

В первом модуле участников познакомят с технологиями и историей их интеграции в междисциплинарные художественные и театральные проекты. Первый этап завершится питчингом идей дипломного проекта, сформулированных на основе теории. Лучшие проекты будут доработаны для показа на Новой сцене Александринского театра, а экспертный совет поможет продвинуть одну из постановок до репертуарного уровня или порекомендует режиссеров для создания нового спектакля.

Кураторами лаборатории выступили Анастасия Брюханова и Христина Отс. Заявки на участие принимаются с 1 марта по 14 апреля, а результаты отбора можно будет узнать уже 15 мая.