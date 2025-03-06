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Разыскиваются режиссеры и художники! Александринский театр и Центр Art & Science Университета ИТМО запускают бесплатную (!) онлайн-лабораторию «Театр: Алгоритмы будущего»

Это возможность для художников и режиссеров объединить современные технологии — искусственный интеллект, носимые технологические устройства, нейроинтерфейсы и механически управляемые устройства (роботы) — с театром, а также реализовать свой проект на медийных площадках.

Иван Заславцев, "Робот Костя"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Центра Art & Science ИТМО

Иван Заславцев, "Робот Костя"

Александринский театр и Центр Art & Science Университета ИТМО запускают опен-колл для заинтересованных художников и режиссеров на бесплатную (!) онлайн-лабораторию «Театр: Алгоритмы будущего». Программа рассчитана на два месяца и разбита на модули.

В первом модуле участников познакомят с технологиями и историей их интеграции в междисциплинарные художественные и театральные проекты. Первый этап завершится питчингом идей дипломного проекта, сформулированных на основе теории. Лучшие проекты будут доработаны для показа на Новой сцене Александринского театра, а экспертный совет поможет продвинуть одну из постановок до репертуарного уровня или порекомендует режиссеров для создания нового спектакля.
Кураторами лаборатории выступили Анастасия Брюханова и Христина Отс. Заявки на участие принимаются с 1 марта по 14 апреля, а результаты отбора можно будет узнать уже 15 мая.

Иван Заславцев, "Каштанка"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Центра Art & Science ИТМО

Иван Заславцев, "Каштанка"

Резюме, портфолио и мотивационное письмо необходимо отправить на почту futurelab@alexandrinsky.ru.
К отбору принимаются театральные режиссеры и междисциплинарные художники в возрасте до 40 лет, интересующиеся научно-технологическим прогрессом, исследованиями в области взаимодействия человека и технологий, а также имеющие опыт работы в сферах новых медиа, научно-технологического, светового искусства и саунд-арта.

Подробнее о правилах и условиях можно узнать здесь.

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