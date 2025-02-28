Гастроли МХТ (Хабенский! Верник! Фомина!), обэриуты и Янковский в роли Лопахина: на какие спектакли сходить в Петербурге в марте

Гастроли МХТ им. Чехова, «Студии театрального искусства» и МТЮЗа, редкая постановка Бориса Павловича «Исследование ужаса» в «Полутора комнатах», пьеса «Елка у Ивановых» в режиссуре Романа Муромцева в «Театре на Садовой» и новая детская опера «Айога» в Мариинском театре — Собака. ru рассказывает о главных спектаклях первого месяца весны, которые точно стоит увидеть.
Зал Мариинского театра
«Айога» (6+)
Где: Мариинский театр
Когда: 1, 2 и 16 марта
Опера Рустама Сагдиева по мотивам нанайского и русского фольклора. Музыкальным руководителем выступила Лариса Гергиева, а исполнителями — солисты академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В центре сюжета — высокомерная и своенравная девушка Айога, которая из-за заклятия злой колдуньи превращается в гусыню.
Репетиция "На всякого мудреца довольно простоты"
«На всякого мудреца довольно простоты» (18+)
Где: Театр имени Комиссаржевской
Когда: 6, 7 и 21 марта
Режиссер Александр Баргман совсем недавно ставил в «Театре на Садовой» «Бесприданницу». На этот раз в центре его внимания — чуть менее хрестоматийная пьеса Островского. Как именно он вместе с ВИА «ЖОРЖ» переосмыслит текст и какие смыслы в истории юного карьериста Глумова выведет на первый план, узнаем уже скоро на премьере.
Режисер Борис Павлович
«Исследование ужаса» (18+)
Где: «Полторы комнаты»
Когда: 7 и 27 марта
Спектакль-сенсация (лауреат «Золотой маски»!) основан на текстах и биографиях поэтов и философов из арт-группы ОБЭРИУ. В нем режиссер Борис Павлович воссоздает атмосферу встреч Хармса, Введенского, Заболоцкого, Олейникова, Друскина, Михайлова и Липавского. Изначально в постановке играли актеры с расстройством аутического спектра из центра «Антон тут рядом», но в восстановленной версии все роли сыграют профессиональные артисты.
Площадка "Скороход"
«Сказки для взрослых» (14+)
Где: «Скороход»
Когда: 7 марта
Режиссер Сергей Азеев выпускает уже второй спектакль под брендом «Сказки для взрослых» — на этот раз по пьесе Константина Федорова «Про рыб». На сцене русские народные легенды смешаются с произведениями Салтыкова-Щедрина, а абсурд и бюрократия разгонятся до хтонического уровня. «Что увидит зритель? Это секрет. Будет ли смешно? Без сомнения. Будет ли лирика? Пожалуй, да. Как минимум, в музыке», — рассказывают авторы постановки.
"Собачье сердце"
Гастроли спектакля «Собачье сердце» (МТЮЗ) (16+)
Где: Театр имени Комиссаржевской
Когда: 10, 11 марта
Один из хедлайнеров российского театра прямо сейчас, режиссер Антон Федоров (это он справился в «Гоголь-центре» с хтоническим романом «Петровы в гриппе» Алексея Сальникова и поставил в МДМ маст-си-версию «Мадам Бовари»!) везет в Петербург мтюзовскую адаптацию хрестоматийного романа Булгакова. В ней Преображенский-Игорь Гордин не оппонирует Шарикову-Андрею Максимову (тот самый маньяк Фишер из одноименного сериала), а все два часа спектакля пытается сбежать от одиночества (и самого себя). Поэтому финал с профессором, обнимающим на сцене настоящего лохматого пса, срабатывает так безотказно: как горький, но все же хэппи-энд.
И внимание: в конце весны мы сможем говорить «Федоров есть у нас дома!». Режиссер ставит в БДТ «советского Гамлета» — «Утиную охоту» Вампилова.
«Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»
Гастроли «Студии театрального искусства» (18+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: с 18 по 29 марта
Режиссер Сергей Женовач и его труппа из выпускников ГИТИСа привезут в Петербург три репертуарных спектакля и премьеру текущего сезона. Гастроли откроют 18 и 19 марта спектаклем «Заповедник» по автобиографической повести Довлатова (над постановкой работал художник Александр Боровский!). 21 и 22 марта покажут «Мандат» по одноименному тексту Эрдмана, а 26 и 27 марта — вариацию классических «Трех сестер» Чехова.
Завершит гастроли петербургская премьера «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» (Лопахина сыграет Иван Янковский!).
Виктор Васнецов, «Иван-царевич на Сером Волке». 1889 год
«Иван Царевич и Серый Волк» (3+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 22 марта
Режиссер Вера Каратаева не первый раз работает с текстами сказок. В ее биографии уже есть «Алеутские сказки», «Карлик Нос», «Снежная королева», «Городок в табакерке». На этот раз она ставит спектакль по русским народным.
На сцене «нарисуют» целую галерею сказочных персонажей: от заявленных в названии Ивана Царевича с Серым Волком до коварных братьев, коня и Жар-птицы. Зрителей ждет «почти водевиль — то есть «комедийная пьеса с песнями и танцами«». И хэппи-энд тоже, конечно.
Режиссер Роман Муромцев
«Елка у Ивановых» (16+)
Где: «Театр на Садовой» (экс-«Приют комедианта»)
Когда: 22, 23 марта
Сто лет назад обэриуты (Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Константин Вагинов, Юрий Владимиров, Игорь Бахтерев, Дойвбер Левин) заявляли об отказе от традиционных форм искусства и необходимости обновления способов повествования. Они уходили в гротеск, алогизм и поэтику абсурда.
«Елку у Ивановых» Александр Введенский написал в разгар Большого террора (в 1938-м), но до сценической версии не дожил, сам став жертвой сталинских репрессий. Пьесу запретили и ее, как и многие другие произведения соратников поэта, переоткрыли несколько десятилетий спустя. Режиссер Роман Муромцев собирается поставить историю про празднование Нового года в семье Ивановых как «истерическую трагикомедию». Вполне по-обэриутски.
Кадр из мультфильма 1950 года «Сказка о рыбаке и рыбке»
«Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 23 марта
Пушкинский культурный код передается на генетическом уровне, а затем, с разной степенью успеха, его разбирают на школьных уроках литературы. Обычно к моменту первого посещения театра потенциальному зрителю известны уже все сюжетные ходы пушкинских сказок. Но только не в МТК!
Режиссер Мария Сердюкова придумала твист: герои ее «Сказки» переживают кораблекрушение, попадают на необитаемый остров и в ожидании спасения принимаются сочинять захватывающую историю, вдохновляясь видами останков гигантского морского чудовища.
Кадр из мультфильма 1955 года "Заколдованный мальчик"
«Странствия Нильса с дикими гусями» (0+)
Где: Мариинский театр
Когда: 23 марта
Новинка из серии детских спектаклей «Музыка песчаных сказок», над которой работает режиссер Ольга Пикколо. Это музыкальные постановки, в процессе которых художник Оксана Чунчукова создает картины из песка. В этот раз Пикколо обращает свое внимание на известную сказочную пьесу шведского писателя Лагерлефа.
«Маскарад с закрытыми глазами»
Гастроли МХТ им. Чехова (18+)
Где: БКЗ «Октябрьский», БДТ им. Товстоногова, Александринский театр
Когда: с 23 марта по 8 апреля
Старт гастролям даст спектакль «Истории любви» с участием Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы». 30 и 31 марта в программе — спектакль «Маскарад с закрытыми глазами» в режиссуре петербуржца Петра Шерешевского, работа по пьесе Лермонтова и повести Шницлера с звездным кастом (Маруся Фомина! Игорь Верник!). 1 апреля МХТ покажет экспериментальный микс из шекспировской комедии и панковской культуры «Как вам это понравится?» в режиссуре Юрия Муравицкого. 2 и 3 апреля — «Жизель ботаническую» по прозе Эдуарда Кочергина. 4 и 5 апреля — «Чайку» в версии Константина Хабенского, а 7 апреля «Враки, Или завещание барона Мюнхгаузена», где он выступит в более привычной актерской ипостаси. Также на гастроли везут «Чрево» по Замятину (4 апреля) и «Соню-9», спектакль-концерт по одноименному комиксу Алексея Олейникова (5, 6 апреля).
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