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Гастроли МХТ (Хабенский! Верник! Фомина!), обэриуты и Янковский в роли Лопахина: на какие спектакли сходить в Петербурге в марте

Гастроли МХТ им. Чехова, «Студии театрального искусства» и МТЮЗа,  редкая постановка Бориса Павловича «Исследование ужаса» в «Полутора комнатах», пьеса «Елка у Ивановых» в режиссуре Романа Муромцева в «Театре на Садовой» и новая детская опера «Айога» в Мариинском театре — Собака. ru рассказывает о главных спектаклях первого месяца весны, которые точно стоит увидеть.

Зал Мариинского театра
Изображение предоставлено Собака.ru Мариинским театром

Зал Мариинского театра

«Айога» (6+)

Где: Мариинский театр

Когда: 1, 2 и 16 марта

Опера Рустама Сагдиева по мотивам нанайского и русского фольклора. Музыкальным руководителем выступила Лариса Гергиева, а исполнителями — солисты академии молодых оперных певцов Мариинского театра. В центре сюжета — высокомерная и своенравная девушка Айога, которая из-за заклятия злой колдуньи превращается в гусыню.

Репетиция "На всякого мудреца довольно простоты"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театра имени Комиссаржевской

Репетиция "На всякого мудреца довольно простоты"

«На всякого мудреца довольно простоты» (18+)

Где: Театр имени Комиссаржевской

Когда: 6, 7 и 21 марта

Режиссер Александр Баргман совсем недавно ставил в «Театре на Садовой» «Бесприданницу». На этот раз в центре его внимания —  чуть менее хрестоматийная пьеса Островского. Как именно он вместе с ВИА «ЖОРЖ» переосмыслит текст и какие смыслы в истории юного карьериста Глумова выведет на первый план, узнаем уже скоро на премьере. 

Режисер Борис Павлович
Фото: Антон Рудзат для Собака.ru

Режисер Борис Павлович

«Исследование ужаса» (18+)

Где: «Полторы комнаты»

Когда: 7 и 27 марта

Спектакль-сенсация (лауреат «Золотой маски»!) основан на текстах и биографиях поэтов и философов из арт-группы ОБЭРИУ. В нем режиссер Борис Павлович воссоздает атмосферу встреч Хармса, Введенского, Заболоцкого, Олейникова, Друскина, Михайлова и Липавского. Изначально в постановке играли актеры с расстройством аутического спектра из центра «Антон тут рядом», но в восстановленной версии все роли сыграют профессиональные артисты. 

Площадка "Скороход"
Изображение предоставлено Собака.ru площадкой "Скороход"

Площадка "Скороход"

«Сказки для взрослых» (14+)

Где: «Скороход»

Когда: 7 марта

Режиссер Сергей Азеев выпускает уже второй спектакль под брендом «Сказки для взрослых» — на этот раз по пьесе Константина Федорова «Про рыб». На сцене русские народные легенды смешаются с произведениями Салтыкова-Щедрина, а абсурд и бюрократия разгонятся до хтонического уровня. «Что увидит зритель? Это секрет. Будет ли смешно? Без сомнения. Будет ли лирика? Пожалуй, да. Как минимум, в музыке», — рассказывают авторы постановки.

"Собачье сердце"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театра имени Комиссаржевской

"Собачье сердце"

Гастроли спектакля «Собачье сердце»  (МТЮЗ) (16+)

Где: Театр имени Комиссаржевской

Когда: 10, 11 марта

Один из хедлайнеров российского театра прямо сейчас, режиссер Антон Федоров (это он справился в «Гоголь-центре» с хтоническим романом «Петровы в гриппе» Алексея Сальникова и поставил в МДМ маст-си-версию «Мадам Бовари»!) везет в Петербург мтюзовскую адаптацию хрестоматийного романа Булгакова. В ней Преображенский-Игорь Гордин не оппонирует Шарикову-Андрею Максимову (тот самый маньяк Фишер из одноименного сериала), а все два часа спектакля пытается сбежать от одиночества (и самого себя). Поэтому финал с профессором, обнимающим на сцене настоящего лохматого пса, срабатывает так безотказно: как горький, но все же хэппи-энд. 

И внимание: в конце весны мы сможем говорить «Федоров есть у нас дома!». Режиссер ставит в БДТ «советского Гамлета» — «Утиную охоту» Вампилова.      

«Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»
Изображение предоставлено Собака.ru Новой сценой Александринского театра

«Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»

Гастроли «Студии театрального искусства» (18+)

Где: Новая сцена Александринского театра

Когда: с 18 по 29 марта

Режиссер Сергей Женовач и его труппа из выпускников ГИТИСа привезут в Петербург три репертуарных спектакля и премьеру текущего сезона. Гастроли откроют 18 и 19 марта спектаклем «Заповедник» по автобиографической повести Довлатова (над постановкой работал художник Александр Боровский!). 21 и 22 марта покажут «Мандат» по одноименному тексту Эрдмана, а 26 и 27 марта — вариацию классических «Трех сестер» Чехова.

Завершит гастроли петербургская премьера «Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!» (Лопахина сыграет Иван Янковский!).

Виктор Васнецов, «Иван-царевич на Сером Волке». 1889 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Третьяковской галереи

Виктор Васнецов, «Иван-царевич на Сером Волке». 1889 год

«Иван Царевич и Серый Волк» (3+)

Где: Малый театр кукол

Когда: 22 марта

Режиссер Вера Каратаева не первый раз работает с текстами сказок. В ее биографии уже есть «Алеутские сказки», «Карлик Нос», «Снежная королева», «Городок в табакерке». На этот раз она ставит спектакль по русским народным.

На сцене «нарисуют» целую галерею сказочных персонажей: от заявленных в названии Ивана Царевича с Серым Волком до коварных братьев, коня и Жар-птицы. Зрителей ждет «почти водевиль — то есть «комедийная пьеса с песнями и танцами«». И хэппи-энд тоже, конечно.

Режиссер Роман Муромцев
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Театра на Садовой»

Режиссер Роман Муромцев

«Елка у Ивановых» (16+)

Где: «Театр на Садовой» (экс-«Приют комедианта»)

Когда: 22, 23 марта

Сто лет назад обэриуты (Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Константин Вагинов, Юрий Владимиров, Игорь Бахтерев, Дойвбер Левин) заявляли об отказе от традиционных форм искусства и необходимости обновления способов повествования. Они уходили в гротеск, алогизм и поэтику абсурда.

«Елку у Ивановых» Александр Введенский написал в разгар Большого террора (в 1938-м), но до сценической версии не дожил, сам став жертвой сталинских репрессий. Пьесу запретили и ее, как и многие другие произведения соратников поэта, переоткрыли несколько десятилетий спустя. Режиссер Роман Муромцев собирается поставить историю про празднование Нового года в семье Ивановых как «истерическую трагикомедию». Вполне по-обэриутски.

Кадр из мультфильма 1950 года «Сказка о рыбаке и рыбке»
кадр из фильма, «Союзмультфильм»

Кадр из мультфильма 1950 года «Сказка о рыбаке и рыбке»

«Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)

Где: Малый театр кукол

Когда: 23 марта

Пушкинский культурный код передается на генетическом уровне, а затем, с разной степенью успеха, его разбирают на школьных уроках литературы. Обычно к моменту первого посещения театра потенциальному зрителю известны уже все сюжетные ходы пушкинских сказок. Но только не в МТК!

Режиссер Мария Сердюкова придумала твист: герои ее «Сказки» переживают кораблекрушение, попадают на необитаемый остров и в ожидании спасения принимаются сочинять захватывающую историю, вдохновляясь видами останков гигантского морского чудовища.

Кадр из мультфильма 1955 года "Заколдованный мальчик"
кадр из фильма, «Союзмультфильм»

Кадр из мультфильма 1955 года "Заколдованный мальчик"

«Странствия Нильса с дикими гусями» (0+)

Где: Мариинский театр

Когда: 23 марта

Новинка из серии детских спектаклей «Музыка песчаных сказок», над которой работает режиссер Ольга Пикколо. Это музыкальные постановки, в процессе которых художник Оксана Чунчукова создает картины из песка. В этот раз Пикколо обращает свое внимание на известную сказочную пьесу шведского писателя Лагерлефа.

«Маскарад с закрытыми глазами»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой БДТ им. Товстоногова

«Маскарад с закрытыми глазами»

Гастроли МХТ им. Чехова (18+)

Где: БКЗ «Октябрьский», БДТ им. Товстоногова, Александринский театр

Когда: с 23 марта по 8 апреля

Старт гастролям даст спектакль «Истории любви» с участием Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы». 30 и 31 марта в программе — спектакль «Маскарад с закрытыми глазами» в режиссуре петербуржца Петра Шерешевского, работа по пьесе Лермонтова и повести Шницлера с звездным кастом (Маруся Фомина! Игорь Верник!). 1 апреля МХТ покажет экспериментальный микс из шекспировской комедии и панковской культуры «Как вам это понравится?» в режиссуре Юрия Муравицкого. 2 и 3 апреля — «Жизель ботаническую» по прозе Эдуарда Кочергина. 4 и 5 апреля — «Чайку» в версии Константина Хабенского, а 7 апреля «Враки, Или завещание барона Мюнхгаузена», где он выступит в более привычной актерской ипостаси. Также на гастроли везут «Чрево» по Замятину (4 апреля) и «Соню-9», спектакль-концерт по одноименному комиксу Алексея Олейникова (5, 6 апреля).

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