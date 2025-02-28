Гастроли МХТ (Хабенский! Верник! Фомина!), обэриуты и Янковский в роли Лопахина: на какие спектакли сходить в Петербурге в марте

Гастроли спектакля «Собачье сердце» (МТЮЗ) (16+)

Где: Театр имени Комиссаржевской

Когда: 10, 11 марта

Один из хедлайнеров российского театра прямо сейчас, режиссер Антон Федоров (это он справился в «Гоголь-центре» с хтоническим романом «Петровы в гриппе» Алексея Сальникова и поставил в МДМ маст-си-версию «Мадам Бовари»!) везет в Петербург мтюзовскую адаптацию хрестоматийного романа Булгакова. В ней Преображенский-Игорь Гордин не оппонирует Шарикову-Андрею Максимову (тот самый маньяк Фишер из одноименного сериала), а все два часа спектакля пытается сбежать от одиночества (и самого себя). Поэтому финал с профессором, обнимающим на сцене настоящего лохматого пса, срабатывает так безотказно: как горький, но все же хэппи-энд.

И внимание: в конце весны мы сможем говорить «Федоров есть у нас дома!». Режиссер ставит в БДТ «советского Гамлета» — «Утиную охоту» Вампилова.