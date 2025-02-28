Показы спектакля-сенсации (лауреата «Золотой Маски»!) «Исследование ужаса» Бориса Павловича пройдут в «Полутора комнатах»

Спектакль основан текстах и биографиях поэтов и философов домашнего содружества «чинарей» (ядро обэриутов) и переосмысляет не только их творчество, но и жизнь. А название отсылает к одноименной работе философа Леонида Липавского из этого круга.
Постановка, вдохновленная записями философских посиделок ленинградских поэтов и мыслителей 1930-х годов, воссоздает атмосферу встреч в квартире Леонида Липавского на Гатчинской улице. Тогда в узком кругу общались «чинари»: Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, Яков Друскин, Александр Введенский и Николай Олейников — литераторы обсуждали все, что приходило в голову, за чашкой чая (или водки!). Особенность спектакля Бориса Павловича — отсутствие единой сюжетной линии. Актеры, примеряя образы реальных представителей той эпохи, ведут одновременно несколько диалогов в разных уголках сцены, а зритель сам решает, за кем наблюдать.
«Жанр спектакля “Исследование ужаса” мы официально определили как “фотографирование разговоров”, а между собой на репетициях вспоминали про “косплей”. Это ролевая игра, в которой человек надевает на себя некоторый образ и существует в нем в повседневной жизни. Так и мы затеяли игру в чинарей 1930-х годов: Хармса, Введенского, Заболоцкого, Олейникова, Друскина, Михайлова и Липавского. Актеры сочиняют своих героев, не скрывая разрыва с исторической правдой. Личины прототипов, как и задокументированные Леонидом Липавским в одноимëнной книге разговоры, становятся способом побыть кем-то ещë в реальной среде среди реальных людей. Именно поэтому “Исследование ужаса” невозможно показывать в традиционном пространстве», — комментирует Борис Павлович.
Дмитрий Крестьянкин
Громкая премьера экспериментального спектакля состоялась в 2020 году в рамках театрального проекта Бориса Павловича «Квартира» в Петербурге. Тогда постановка получила «Специальную Премию Жюри драматического театра и театра кукол» на «Золотой Маске» в 2020 году, а также номинировалась на премии «Лучший спектакль в драме, малая форма», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль» (Яна Савицкая), «Лучшая женская роль второго плана» (Юлия Захаркина).
Сейчас «Исследование ужаса» показывают редко — в последний раз его можно было увидеть в январе в «Полутора комнатах» (тогда билеты ушли в считанные секунды!), а повторные показы пройдут 7 и 27 марта. Спектакль представят Яна Савицкая, Ксения Захарова, Кристина Токарева, Александра Никитина, Анастасия Бешлиу, Иван Кандинов, Евгений Анисимов, Екатерина Алексеенко, Дмитрий Крестьянкин (лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»), Наташа Розанова, Юлия Захаркина и сам Борис Павлович.
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