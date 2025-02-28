Показы спектакля-сенсации (лауреата «Золотой Маски»!) «Исследование ужаса» Бориса Павловича пройдут в «Полутора комнатах»

Постановка, вдохновленная записями философских посиделок ленинградских поэтов и мыслителей 1930-х годов, воссоздает атмосферу встреч в квартире Леонида Липавского на Гатчинской улице. Тогда в узком кругу общались «чинари»: Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, Яков Друскин, Александр Введенский и Николай Олейников — литераторы обсуждали все, что приходило в голову, за чашкой чая (или водки!). Особенность спектакля Бориса Павловича — отсутствие единой сюжетной линии. Актеры, примеряя образы реальных представителей той эпохи, ведут одновременно несколько диалогов в разных уголках сцены, а зритель сам решает, за кем наблюдать.

«Жанр спектакля “Исследование ужаса” мы официально определили как “фотографирование разговоров”, а между собой на репетициях вспоминали про “косплей”. Это ролевая игра, в которой человек надевает на себя некоторый образ и существует в нем в повседневной жизни. Так и мы затеяли игру в чинарей 1930-х годов: Хармса, Введенского, Заболоцкого, Олейникова, Друскина, Михайлова и Липавского. Актеры сочиняют своих героев, не скрывая разрыва с исторической правдой. Личины прототипов, как и задокументированные Леонидом Липавским в одноимëнной книге разговоры, становятся способом побыть кем-то ещë в реальной среде среди реальных людей. Именно поэтому “Исследование ужаса” невозможно показывать в традиционном пространстве», — комментирует Борис Павлович.