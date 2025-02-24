Большой и Мариинский театры обменяются гастролями в столицах

Большой и Мариинский театры продолжают масштабные совместные гастроли, в рамках которых в двух столицах представят программу, охватывающую оперные постановки, балеты и концерты.

В Москве на сцене Большого театра зрители увидят грандиозную театралогию «Кольцо нибелунга» Рихарда Вагнера в обновленной сценической версии. Автором новой концепции и музыкальным руководителем четырех эпических опер «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов» выступил Валерий Гергиев. Первая серия показов пройдет с 5 по 9 марта, вторая — с 13 по 16 марта.

Валерий Гергиев также встанет за дирижерский пульт в рамках концертов Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров на Исторической сцене в Москве. Программа 11 и 12 марта еще не объявлена.

В Петербурге на сцене Мариинского-2 представят спектакль Большого театра — оперу-былину «Путешествие в Реймс» Джоаккино Россини. Эта совместная постановка Нидерландской национальной оперы, Королевской Датской оперы и Оперы Австралии рассказывает о коронации Карла X. Услышать можно с 14 по 16 марта.

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