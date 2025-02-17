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В Шереметевском дворце покажут марионеточное действо «Балаганчик Петрушки» по мотивам воспоминаний Александра Бенуа

Спектакль создан режиссером Викторией Ивановой и художником Юрием Сучковым.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой СПбГМТиМИ

В Шереметевском дворце в рамках детской выставки «Озарения» состоится премьера марионеточного представления «Балаганчик Петрушки». На сцене оживут классические персонажи народного театра – Петрушка, Балерина, Арап, Заклинатель змей, Силач и клоуны. Атмосфера балагана дополнится музыкой с отсылками к балету «Петрушка» Игоря Стравинского, аранжированной композитором Натальей Высоких, и импровизациями музыкантов, регулярно выступающих на филармонических сценах и в джазовых клубах Петербурга. Впервые увидеть и услышать можно 19, 20 и 26 с 27 февраля, а также 1, 2 и 9 марта.

Артисты: Есения Тирских и Дмитрий Салин.

Перед показами пройдут интерактивные экскурсии по выставке «Озарения».

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