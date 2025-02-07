От «ФМ Игр» в БДТ до гастролей театра «Шалом»: на какие спектакли сходить в Петербурге в феврале

Гастроли театра «Шалом» (16+)

Где: Новая сцена Александринского театра

Когда: с 12 по 16 февраля

Единственный еврейский театр в России впервые после перезапуска приезжает с масштабными гастролями в Петербург. «Шалом» обещает четыре постановки о толерантности, соседстве, близости и антифашизме.

12 февраля гастроли откроет моноспектакль худрука театра Олега Липовецкого «Жирная Люба». 14 февраля покажут спектакль «Исход» режиссера и драматурга Петра Шерешевского (это петербургская премьера!). 15 февраля — «Мону Цацкес — знаменосца» вновь Липовецкого, а завершит гастроли абсурдистский «Поезд жизни» ученицы Юрия Погребничко Галины Зальцман.