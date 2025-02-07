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От «ФМ Игр» в БДТ до гастролей театра «Шалом»: на какие спектакли сходить в Петербурге в феврале

Новая постановка Льва Додина «Ромео и Джульетта во мгле», гастроли учеников Виктора Рыжакова, а также открытие «Театра на Разночинной» и премьера Никиты Кобелева «На дне» — Собака. ru рассказывает о главных театральных событиях февраля.

«Тихий свет»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Невидимого театра»

«Тихий свет»

«Тихий свет» (18+)

Где: «Невидимый театр»

Когда: 7, 8 февраля

«Меланхолия русской души, если бы о ней когда-то услышал Ларс фон Триер» — так спектакль описывают его создатели. «Тихий свет» — это драма ученика Николая Коляды Романа Козырчикова в постановке Семена Серзина. В центре сюжета — торжестве главных врагов любого уважающего себя петербуржца: тревоги и FOMO. Зритель оказывается посреди затерянного провинциального поселка наедине с мыслями, как быть, когда все самое важное в жизни ты уже упустил, а наиболее страшное уже свершилось.

Зал Мариинского-2
Roka / Shutterstcok

Зал Мариинского-2

«Аида» (12+)

Где: Мариинский-2

Когда: 7, 8, 9, 10, 11 февраля

Новое (и грандиозное!) прочтение хрестоматийной оперы Джузеппе Верди — сцена будет покрыта вулканической пылью, а в финале задействуют сразу 300 (!) артистов. Режиссером выступил итальянец Джанкарло дель Монако, музыкальным руководителем — Валерий Гергиев.

Хотя, как известно, опера Верди о любовном треугольнике и больших сражениях и тем самым велик соблазн привязать действие к более-менее современным ближневосточным конфликтам, дель Монако все же сосредотачивается на том периоде в истории Египта, когда страна была завоевана Суданом.

«Железновы»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Театра Поколений

«Железновы»

«Железновы» (16+)

Где: «Театр Поколений»

Когда: 8 и 22 февраля

События пьесы Максима Горького «Васса Железнова» режиссер Руслан Кацагаджиев переносит из 1910 года в современность (при этом сохранив оригинальный текст!). Зритель наблюдает за семьей нуворишей, которая вступает в схватку за наследство после смерти главы клана. Процесс распада когда-то дружного коллектива сопровождается треками группы «Крематорий».

«Серебряное копытце»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Открытое пространство»

«Серебряное копытце»

«Серебряное копытце» (6+)

Где: Театр «Открытое пространство»

Когда: 8 февраля

Режиссер Григорий Лайко бережно обходится с самобытностью уральских сказов: он сохраняет певучесть языка и нетривиальность интонации. Хайлайты постановки о волшебстве: декорация-рассказчик в виде книги, персонажи в стиле деревянной тавлинской игрушки и памятный подарок юным зрителям в конце показа (а именно: цветной камень).

Режиссер Борис Павлович
Антон Рудзат для Собака.ru

Режиссер Борис Павлович

«Равновесие с небольшой погрешностью» (18+)

Где: «Театр на Разночинной»

Когда: 9 февраля

Старт новому театральному проекту в Петербурге даст моноспектакль (он же «интеллектуальный стендап») режиссера Бориса Павловича. Автор будет рассуждать о текстах Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого и других обэриутов. Выбор материала не случаен: когда-то их произведения были основой постановок в инклюзивном пространстве «Квартира». Располагалось оно в том же доме, где по легенде собирались поэты.

От постановки остается ожидать крепкого абсурда и черного юмора.

Режиссер: Лев Додин
Фото: Михаил Вильчук

Режиссер: Лев Додин

«Ромео и Джульетта во мгле» (16+)

Где: МДТ – Театр Европы

Когда: 12, 15, 16, 21, 22 февраля

Название спектакля Льва Додина отсылает к трагическому роману чешского писателя Яна Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма». Помимо этого, художественный руководитель МДТ вдохновлялся Уильямом Шекспиром, Виктором Астафьевым, Александром Солженицыным и Элиф Шафак.

Как сообщают авторы, это «история о противостоянии любви злу, своего рода миф о любви, в каждом поколении и в каждой эпохе сталкивающейся со все новым и вполне реальным злом».

«Поезд жизни»
Изображение предоставлено Собака.ru театром «Шалом». Фото: Марк Еленцов

«Поезд жизни»

Гастроли театра «Шалом» (16+)

Где: Новая сцена Александринского театра

Когда: с 12 по 16 февраля

Единственный еврейский театр в России впервые после перезапуска приезжает с масштабными гастролями в Петербург. «Шалом» обещает четыре постановки о толерантности, соседстве, близости и антифашизме.

12 февраля гастроли откроет моноспектакль худрука театра Олега Липовецкого «Жирная Люба». 14 февраля покажут спектакль «Исход» режиссера и драматурга Петра Шерешевского (это петербургская премьера!). 15 февраля — «Мону Цацкес — знаменосца» вновь Липовецкого, а завершит гастроли абсурдистский «Поезд жизни» ученицы Юрия Погребничко Галины Зальцман.

Фото с репетиции
фото предоставлено пресс-службой ТЮЗа им. А.А. Брянцева

Фото с репетиции

«Лучшевсехний папа, или Краденое солнце» (6+)

Где: Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева

Когда: 14 февраля

Постановщик спектакля (и выпускник мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова!) Иван Миневцев смешивает реальность и фантазию: историю детского писателя Корнея Чуковского и инсценировки его произведений «Краденое солнце», «Бармалей» и «Айболит».

В центре сюжета — взаимоотношения Корнея Чуковского (Валерий Дьяченко) и его дочери Муры (Ирина Волкова), но это не значит, что на сцене внезапно не появится крокодил, который проглотил солнце.

«ФМ Игры»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ТБДТ. Фото: Стас Левшин

«ФМ Игры»

«ФМ Игры» (16+)

Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова

Когда: 14, 15 февраля

Легенда петербургского авангарда, режиссер и хореограф Евгений Козлов идет на смелый синтез жанров: оперы, танца и физического театра. Так получается хореодрама по мотивам сразу двух романов-глыб: «Игрок» и «Преступление и наказание».

Создатели спектакля интригуют и обещают «игры в Достоевского, с Достоевским, игры по правилам Федора Михайловича, и игры, полные азарта, которому был подвержен писатель».

«Желтая улица»
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой «Невидимого театра»

«Желтая улица»

Гастроли мастерской Рыжакова (16+)

Где: «Невидимый театр»

Когда: с 14 по 15 февраля

Выпускники Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ привезут в Петербург «Квартирник» (музыкальный сеанс на стыке психотерапии) и «Желтую улицу» («фантазию о театре и о человеке»). Актеры планируют рассуждать о самых волнующих вопросах: как выжить в мире, где все рассыпается, и как самому остаться человеком, несмотря на жестокость бытия.

Эскиз образа Элизы
предоставлено "Собака.ru" театром "Балтийский дом"

Эскиз образа Элизы

«Пигмалион» (16+)

Где: «Балтийский дом» (большая сцена)

Когда: 14 , 15 , 23 февраля

Режиссер Наталья Индейкина берется за самую известную пьесу Бернарда Шоу. Премьера намечена на День всех влюбленных и, кажется, сложно придумать более подходящую дату для романтической комедии. В постановке задействованы ведущие артисты театра: безупречных леди и джентльменов сыграют Константин Анисимов, Виктория Зайцева, Александр Муравицкий и Александр Чередник.

«На дне»
предоставлено Александринским театром

«На дне»

«На дне» (18+)

Где: Александринский театр (историческая сцена)

Когда: 14, 15 февраля

«На дне» — уже третье обращение Никиты Кобелева и Александринского театра к драматургии Горького. Впервые эта пьеса была поставлена на сцене театра в 1919-м году, затем — в 1956-м (возобновлена в 1973-м) и наконец сейчас. Создатели спектакля обещают сохранить социальный статус героев, но приблизят реалии к дню сегодняшнему. Рассказывать историю планируют языком образным и условным, а не, как сложилось за столетнюю театральную практику, бытовым и натуралистичным.

«Концерт по физике»
Изображение предоставлено Собака.ru «Театральным проектом 27»

«Концерт по физике»

«Концерт по физике» (10+)

Где: «Театральный проект 27»

Когда: 15, 16, 17, 18 февраля

Титулованный режиссер театра для детей и подростков Иван Пачин (ученик Римаса Туминаса!) представляет музыкальный спектакль по пьесе Полины Коротыч. Постановщик исследует ранимую душу подростков, помещая четырех школьников в кабинет физики.

Там они останутся один на один не только друг с другом, но и с неразрешимыми философскими вопросами. Зачем что-то делать, если все вокруг стремится к энтропии? Как доверять себе и миру, если все относительно?

Валерий Гергиев
Фото: Петр Титаренко

Валерий Гергиев

«Саламбо» (12+)

Где: Мариинский-2

Когда: 22, 23 февраля

Режиссер Сергей Новиков и дирижер Валерий Гергиев представят незавершенную оперу Модеста Мусоргского. Это совместный (и уникальный!) проект Мариинского и Большого театров.

Либретто «Саламбо» основано на одноименном романе Гюстава Флобера о восстании наемников в Карфагене. Мусоргский планировал, что в опере будет четыре действия, но сохранилось всего несколько номеров (зато каких!).

«Ретро»
Изображение предоставлено Собака.ru Театром им. Ленсовета

«Ретро»

«Ретро» (16+)

Где: Театр им. Ленсовета

Когда: 27 февраля

Лирическая комедия в режиссуре Юрия Цуркану о жизни простых людей старшего поколения. В основе постановки — пьеса Александра Галина (она была среди фаворитов советских театральных режиссеров).

«Это трогательная история о том, что найти близкую душу можно в любом возрасте и при самых странных обстоятельствах, — сообщают в аннотации авторы.

Кадр из фильма 1964 года «Гамлет»
«Ленфильм»

Кадр из фильма 1964 года «Гамлет»

«Гамлет» (18+)

Где: Малый театр кукол

Когда: 28 февраля

Худрук театра Чакчи Фросноккерс решил «замахнуться на Вильяма нашего Шекспира» и поставить спектакль для тех «кто находится на распутье, утопает в прокрастинации и часто задается вопросом "Быть или не быть?». Совместно с принцем датским зритель попытается разобраться: существует ли разница между искусством и реальностью.

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