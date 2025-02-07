От «ФМ Игр» в БДТ до гастролей театра «Шалом»: на какие спектакли сходить в Петербурге в феврале

Новая постановка Льва Додина «Ромео и Джульетта во мгле», гастроли учеников Виктора Рыжакова, а также открытие «Театра на Разночинной» и премьера Никиты Кобелева «На дне» — Собака. ru рассказывает о главных театральных событиях февраля.
«Тихий свет»
«Тихий свет» (18+)
Где: «Невидимый театр»
Когда: 7, 8 февраля
«Меланхолия русской души, если бы о ней когда-то услышал Ларс фон Триер» — так спектакль описывают его создатели. «Тихий свет» — это драма ученика Николая Коляды Романа Козырчикова в постановке Семена Серзина. В центре сюжета — торжестве главных врагов любого уважающего себя петербуржца: тревоги и FOMO. Зритель оказывается посреди затерянного провинциального поселка наедине с мыслями, как быть, когда все самое важное в жизни ты уже упустил, а наиболее страшное уже свершилось.
Зал Мариинского-2
«Аида» (12+)
Где: Мариинский-2
Когда: 7, 8, 9, 10, 11 февраля
Новое (и грандиозное!) прочтение хрестоматийной оперы Джузеппе Верди — сцена будет покрыта вулканической пылью, а в финале задействуют сразу 300 (!) артистов. Режиссером выступил итальянец Джанкарло дель Монако, музыкальным руководителем — Валерий Гергиев.
Хотя, как известно, опера Верди о любовном треугольнике и больших сражениях и тем самым велик соблазн привязать действие к более-менее современным ближневосточным конфликтам, дель Монако все же сосредотачивается на том периоде в истории Египта, когда страна была завоевана Суданом.
«Железновы»
«Железновы» (16+)
Где: «Театр Поколений»
Когда: 8 и 22 февраля
События пьесы Максима Горького «Васса Железнова» режиссер Руслан Кацагаджиев переносит из 1910 года в современность (при этом сохранив оригинальный текст!). Зритель наблюдает за семьей нуворишей, которая вступает в схватку за наследство после смерти главы клана. Процесс распада когда-то дружного коллектива сопровождается треками группы «Крематорий».
«Серебряное копытце»
«Серебряное копытце» (6+)
Где: Театр «Открытое пространство»
Когда: 8 февраля
Режиссер Григорий Лайко бережно обходится с самобытностью уральских сказов: он сохраняет певучесть языка и нетривиальность интонации. Хайлайты постановки о волшебстве: декорация-рассказчик в виде книги, персонажи в стиле деревянной тавлинской игрушки и памятный подарок юным зрителям в конце показа (а именно: цветной камень).
Режиссер Борис Павлович
«Равновесие с небольшой погрешностью» (18+)
Где: «Театр на Разночинной»
Когда: 9 февраля
Старт новому театральному проекту в Петербурге даст моноспектакль (он же «интеллектуальный стендап») режиссера Бориса Павловича. Автор будет рассуждать о текстах Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого и других обэриутов. Выбор материала не случаен: когда-то их произведения были основой постановок в инклюзивном пространстве «Квартира». Располагалось оно в том же доме, где по легенде собирались поэты.
От постановки остается ожидать крепкого абсурда и черного юмора.
Режиссер: Лев Додин
«Ромео и Джульетта во мгле» (16+)
Где: МДТ – Театр Европы
Когда: 12, 15, 16, 21, 22 февраля
Название спектакля Льва Додина отсылает к трагическому роману чешского писателя Яна Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма». Помимо этого, художественный руководитель МДТ вдохновлялся Уильямом Шекспиром, Виктором Астафьевым, Александром Солженицыным и Элиф Шафак.
Как сообщают авторы, это «история о противостоянии любви злу, своего рода миф о любви, в каждом поколении и в каждой эпохе сталкивающейся со все новым и вполне реальным злом».
«Поезд жизни»
Гастроли театра «Шалом» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: с 12 по 16 февраля
Единственный еврейский театр в России впервые после перезапуска приезжает с масштабными гастролями в Петербург. «Шалом» обещает четыре постановки о толерантности, соседстве, близости и антифашизме.
12 февраля гастроли откроет моноспектакль худрука театра Олега Липовецкого «Жирная Люба». 14 февраля покажут спектакль «Исход» режиссера и драматурга Петра Шерешевского (это петербургская премьера!). 15 февраля — «Мону Цацкес — знаменосца» вновь Липовецкого, а завершит гастроли абсурдистский «Поезд жизни» ученицы Юрия Погребничко Галины Зальцман.
Фото с репетиции
«Лучшевсехний папа, или Краденое солнце» (6+)
Где: Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева
Когда: 14 февраля
Постановщик спектакля (и выпускник мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова!) Иван Миневцев смешивает реальность и фантазию: историю детского писателя Корнея Чуковского и инсценировки его произведений «Краденое солнце», «Бармалей» и «Айболит».
В центре сюжета — взаимоотношения Корнея Чуковского (Валерий Дьяченко) и его дочери Муры (Ирина Волкова), но это не значит, что на сцене внезапно не появится крокодил, который проглотил солнце.
«ФМ Игры»
«ФМ Игры» (16+)
Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова
Когда: 14, 15 февраля
Легенда петербургского авангарда, режиссер и хореограф Евгений Козлов идет на смелый синтез жанров: оперы, танца и физического театра. Так получается хореодрама по мотивам сразу двух романов-глыб: «Игрок» и «Преступление и наказание».
Создатели спектакля интригуют и обещают «игры в Достоевского, с Достоевским, игры по правилам Федора Михайловича, и игры, полные азарта, которому был подвержен писатель».
«Желтая улица»
Гастроли мастерской Рыжакова (16+)
Где: «Невидимый театр»
Когда: с 14 по 15 февраля
Выпускники Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ привезут в Петербург «Квартирник» (музыкальный сеанс на стыке психотерапии) и «Желтую улицу» («фантазию о театре и о человеке»). Актеры планируют рассуждать о самых волнующих вопросах: как выжить в мире, где все рассыпается, и как самому остаться человеком, несмотря на жестокость бытия.
Эскиз образа Элизы
«Пигмалион» (16+)
Где: «Балтийский дом» (большая сцена)
Когда: 14 , 15 , 23 февраля
Режиссер Наталья Индейкина берется за самую известную пьесу Бернарда Шоу. Премьера намечена на День всех влюбленных и, кажется, сложно придумать более подходящую дату для романтической комедии. В постановке задействованы ведущие артисты театра: безупречных леди и джентльменов сыграют Константин Анисимов, Виктория Зайцева, Александр Муравицкий и Александр Чередник.
«На дне»
«На дне» (18+)
Где: Александринский театр (историческая сцена)
Когда: 14, 15 февраля
«На дне» — уже третье обращение Никиты Кобелева и Александринского театра к драматургии Горького. Впервые эта пьеса была поставлена на сцене театра в 1919-м году, затем — в 1956-м (возобновлена в 1973-м) и наконец сейчас. Создатели спектакля обещают сохранить социальный статус героев, но приблизят реалии к дню сегодняшнему. Рассказывать историю планируют языком образным и условным, а не, как сложилось за столетнюю театральную практику, бытовым и натуралистичным.
«Концерт по физике»
«Концерт по физике» (10+)
Где: «Театральный проект 27»
Когда: 15, 16, 17, 18 февраля
Титулованный режиссер театра для детей и подростков Иван Пачин (ученик Римаса Туминаса!) представляет музыкальный спектакль по пьесе Полины Коротыч. Постановщик исследует ранимую душу подростков, помещая четырех школьников в кабинет физики.
Там они останутся один на один не только друг с другом, но и с неразрешимыми философскими вопросами. Зачем что-то делать, если все вокруг стремится к энтропии? Как доверять себе и миру, если все относительно?
Валерий Гергиев
«Саламбо» (12+)
Где: Мариинский-2
Когда: 22, 23 февраля
Режиссер Сергей Новиков и дирижер Валерий Гергиев представят незавершенную оперу Модеста Мусоргского. Это совместный (и уникальный!) проект Мариинского и Большого театров.
Либретто «Саламбо» основано на одноименном романе Гюстава Флобера о восстании наемников в Карфагене. Мусоргский планировал, что в опере будет четыре действия, но сохранилось всего несколько номеров (зато каких!).
«Ретро»
«Ретро» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета
Когда: 27 февраля
Лирическая комедия в режиссуре Юрия Цуркану о жизни простых людей старшего поколения. В основе постановки — пьеса Александра Галина (она была среди фаворитов советских театральных режиссеров).
«Это трогательная история о том, что найти близкую душу можно в любом возрасте и при самых странных обстоятельствах, — сообщают в аннотации авторы.
Кадр из фильма 1964 года «Гамлет»
«Гамлет» (18+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 28 февраля
Худрук театра Чакчи Фросноккерс решил «замахнуться на Вильяма нашего Шекспира» и поставить спектакль для тех «кто находится на распутье, утопает в прокрастинации и часто задается вопросом "Быть или не быть?». Совместно с принцем датским зритель попытается разобраться: существует ли разница между искусством и реальностью.
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