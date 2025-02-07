Выпускники Школы-студии МХАТ привезут «Квартирник» и «Желтую улицу» с гастролями в Петербург

Гастроли выпускников актерского факультета Школы-студии МХАТ состоятся с 14 по 15 февраля в «Невидимом театре». в постановке режиссера Татьяны Бурель

14 февраля покажут «Квартирник» в постановке режиссера Татьяны Бурель — экспериментальный спектакль на стыке музыкального концерта и психотерапевтической сессии. Актеры соберутся в круг и на языке танцев и музыки постараются отрефлексировать волнующие вопросы.

На сцене «Невидимого театра» выступят Александра Ахметзянова, Тимофей Бенедиктов, Мария Беликова, Даниил Гнездилов, Данила Голофаст, Дарья Дмитриева, Анна Затеева, Всеволод Кремер, Иван Лешин, Евгения Мугайских, Мария Медведева, Алесия Некрасова, Елизавета Оглоблина, Максим Павлов, Матвей Пташный, Никита Прилепский, Сергей Тупогуз, Константин Фридовский, Денис Хохрин и Василий Швецов.

15 февраля смотрим «фантазию о театре и о человеке» «Желтую улицу» режиссера Алесии Некрасовой. В основе — рассуждение на актуальные вопросы: как выжить в мире, где все рассыпается, и как самому остаться человеком, несмотря на жестокость бытия.

Ведущие роли исполнят Александра Ахметзянова, Мария Беликова, Даниил Гнездилов, Дарья Дмитриева, Анна Затеева, Мария Медведева, Алесия Некрасова, Елизавета Оглоблина, Матвей Пташный, Константин Фридовский. Художником выступила Рената Демехина.

«Спектакль «Желтая улица» — это наша фантазия о театре и о человеке. В бумажном мире встречаются актеры и зрители, чтобы найти способ понять друг друга, найти общий язык. С одной стороны, это намеренно фантазийный мир, а с другой, каждый из нас — житель Желтой улицы, нуждающийся в помощи и защите. Как выжить в очень хрупком мире, где все рассыпается и буквально рвется, и как самому остаться хрупким — этими вопросами задаются актеры, пока играют в свой бумажный театр», — комментирует режиссер.

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