К нам едет цирк: 8 февраля в Петербурге начинаются гастроли «Королевского цирка Гии Эрадзе»

Фэшн-костюмы, стилистика на стыке барокко и варьете, сложные номера и килотонны страз, искр и блесток: на манеже Большого цирка на Фонтанке — шоу «Бурлеск».
«Бурлеск» — это спектакль, состоящий из независимых блоков, объединенных сквозными персонажами — комическим дуэтом Мадам Бурлеск и Николя и общей стилистикой варьете: всё блестит, сверкает и переливается, хореографические постановки впечатляют размахом, а акробатические номера — сложностью.
Шоу «Бурлеск» представляет собой синтез жанров: цирк, эстрада, варьете и даже фэшн-показ. В программе — выступления акробатов на встречных качелях, гимнастов на турниках, воздушных гимнастов, жонглеров, иллюзионистов. В числе главных визуальных образов — белая Царевна-Лебедь, изящная Статуэтка (танцующая на рояле, инкрустированном тысячами кристаллов), нежные Балерины и античные Бронзовые скульптуры, которые «оживают» в струях фонтана. В красочном параде на арене также появятся буффы на ретро-велосипедах, клоуны-ходулисты и кордебалет, напоминающий о пышности бразильского карнавала.
Гия Эрадзе — приверженец традиций классического цирка, поэтому в его проектах всегда участвует множество дрессированных животных, и «Бурлеск» не исключение. В шоу медведи играют на гармошке и балансируют на шаре, далматины-наездники скачут верхом на пятнистых лошадях и пони, в диких джунглях «Африки» обитают лемуры, обезьяны, дикобразы, ламы и зебры.
Особая роль отведена костюмам. Например, блок, посвященный Санкт-Петербургу, открывается торжественным дефиле городских достопримечательностей. На каждом платье — изображение знаковой локации: история Северной столицы оживает прямо на манеже. За дефиле следует номер «Фаберже», также вдохновленный многовековой историей Санкт-Петербурга. В манеже появятся шесть огромных копий ювелирных яиц, которые станут площадками для единственной в мире групповой трансформации. Под музыку П. И. Чайковского 12 артистов сменяют образы более 10 раз, а каждый костюм создан по мотивам коллекционных изделий.
Гия Эрадзе
Художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», автор идеи и создатель шоу «Бурлеск», заслуженный артист России
Я безумно люблю цирк, я посвятил ему всю свою жизнь и очень рад представить зрителям проект, который мы создали своей огромной командой совместно с «Росгосцирком». Советский, российский, русский цирк всегда был самым лучшим, и на сегодняшний день мы по-прежнему являемся законодателями мировой цирковой моды.
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