К нам едет цирк: 8 февраля в Петербурге начинаются гастроли «Королевского цирка Гии Эрадзе»

Гия Эрадзе — приверженец традиций классического цирка, поэтому в его проектах всегда участвует множество дрессированных животных, и «Бурлеск» не исключение. В шоу медведи играют на гармошке и балансируют на шаре, далматины-наездники скачут верхом на пятнистых лошадях и пони, в диких джунглях «Африки» обитают лемуры, обезьяны, дикобразы, ламы и зебры.

Особая роль отведена костюмам. Например, блок, посвященный Санкт-Петербургу, открывается торжественным дефиле городских достопримечательностей. На каждом платье — изображение знаковой локации: история Северной столицы оживает прямо на манеже. За дефиле следует номер «Фаберже», также вдохновленный многовековой историей Санкт-Петербурга. В манеже появятся шесть огромных копий ювелирных яиц, которые станут площадками для единственной в мире групповой трансформации. Под музыку П. И. Чайковского 12 артистов сменяют образы более 10 раз, а каждый костюм создан по мотивам коллекционных изделий.