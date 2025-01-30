В Петербурге появится «Театр на Разночинной» — он откроется интеллектуальным стендапом режиссера Бориса Павловича

Театр расположен на территории культурного центра «ЕСОД» и задуман как «дружелюбное и безопасное место для вдумчивых людей, чувствующих нерв времени, с хорошим вкусом и добрыми намерениями». Несмотря на поддержку «Хэсэда», театр позиционируется как светский. Команда «Театра на Разночинной» продолжает формироваться, но уже известно, что проект поддержали драматург и режиссер, создательница «Посттравматического театра» Соня Дымшиц, актриса Ульяна Кирпиченко, режиссер Инна Аронова, художник по свету Евгений Ганзбург и другие. Камерный зал театра рассчитан на 50 зрителей.

Открытие состоится 9 февраля интеллектуальным стендапом Бориса Павловича «Равновесие с небольшой погрешностью» о поэзии ОБЭРИУ. В центре внимания — фигуры и тексты Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого, Николая Олейникова, а также философов Леонида Липавского и Якова Друскина. Павлович объясняет свой выбор так: «Почему они? Их творчество изменило каждого, кто родился или оказался в городе Ленинграде. Даже если люди об этом не догадываются. Сочетание крепкого абсурда, черного юмора, желания потрогать вещи “голыми глазами”. В отличие от своих предшественников — футуристов, они не стремились изменить мир или искусство. Они догадались, что всё в мире не то, чем оно кажется. Единственное, что их занимало, — как жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом. Мне кажется, самое время и нам поучиться у них этому секрету».

В афише театра также собственные постановки — «Иона» (премьера Сони Дымшиц), «Книга Рая», «Список 313» и «Осень патриарха» — и спектакли приглашенных театральных проектов, в том числе «АртГнезда».

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