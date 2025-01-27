Лев Додин представит спектакль «Ромео и Джульетта во мгле» на сцене МДТ

«Ромео и Джульетта во мгле» — спектакль художественного руководителя МДТ Льва Додина по текстам Уильяма Шекспира, Виктора Астафьева, Яна Отченашека, Александра Солженицына и Элиф Шафак. Художников-постановщиком выступил Александр Боровский. Как отмечают в театре, это «история о противостоянии любви злу, своего рода миф о любви, в каждом поколении и в каждой эпохе сталкивающейся со все новым и вполне реальным злом». В «Ромео и Джульетте во мгле» прозвучат более 15 классических композиций различных эпох — от Иоганна Баха, Иоганнеса Брамса, Антонио Вивальди и Густава Малера до Ежи Петербургского и Микиса Теодоракиса.

Премьера состоится 15 и 16 февраля. Повторно увидеть можно 21 и 22 февраля, 7, 8 и 18 марта, а также 2 и 8 апреля. Ведущие роли исполнят Степан Абрамов, Михаил Батуев, Анастасия Бубновская, Ярослав Васильев, Милана Вольская, Софья Запорожская, Денис Ищенко, Тимофей Клявер, Семен Козлов, Александра Конанова, Алина Кудас, Данил Кулик, Арсений Муравьев, Анастасия Рождественская, Инесса Серенко, Михаил Тараторкин, Алексей Тезиков, Самуэль Фролов, Александр Шадрин, Валерия Юшко и Виктор Яковенко.

Молодая Студия Льва Додина (экс-Школа-студия Додина) — актерский курс режиссера на базе Института сценических искусств (РГИСИ), собранный в 2021 году. Это не первые артисты, выросшие под руководством мэтра: из Молодой студии МДТ в 2007 году вышли Елизавета Боярская, Данила Козловский, Олег Рязанцев и другие.

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