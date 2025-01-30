Спектакль «Крещенные крестами» по книге главного художника БДТ Эдуарда Кочергина уходит из репертуара театра

В основу легла автобиографическая книга сына «врага народа» с детскими воспоминаниями о СССР 1940-х годов. Она стала настоящей сенсацией в 2009 году и была отмечена премией «Национальный бестселлер».
Эдуард Кочергин
Постановка «Крещенные крестами» режиссера Вениамина Фильштинского уходит из постоянного репертуара БДТ — в последний раз тяжелую семилетнюю «Одиссею маленького беспризорника Степаныча» можно увидеть 4 и 5 феврале на Малой сцене. Дополнительный показ состоится 6 февраля, а в антракте показа пройдет автограф-сессия Эдуарда Степановича.
Это история о детстве, проведенном в вагонах-теплушках на пути из Сибири в Ленинград: такой маршрут пришлось преодолеть Эдуарду Кочергину, чтобы из детприемника НКВД вернуться к матери в родной город.
Все роли в спектакле «Крещенные крестами» играют артисты БДТ — Руслан Барабанов, Карина Разумовская, Алена Кучкова, Виктор Княжев, Рустам Насыров. Поочередно артисты воплощают на сцене то маленького героя романа, то его единственного на время путешествия друга «слепенького» Митьку, то сиротскую «пацанву», то надзирателей и «воспиталок» детприемника, то фронтовых солдат. Реплики автора за кадром озвучивает народный артист России Геннадий Богачев.
«Это было долгое, прекрасное путешествие длиной в десять лет. Очень здорово, что мы живем в одно время с Эдуардом Степановичем и имеем возможность рассказывать его историю. Думаю, объем наших ощущений производит эффект и на зрителей. Я буду очень скучать по этому спектаклю, но мне радостно, что его увидели не только в Петербурге, но и в Москве, в Калининграде, в Петрозаводске. Мне кажется, нужно уметь расставаться — пришло время отпустить спектакль, как бы нам ни было грустно прощаться», — говорит артистка Алена Кучкова о постановке.
Премьера спектакля состоялась в 2015 году. «Крещенные крестами» стал лауреатом множества премий, в том числе «Золотого Софита» в 2016 году и «Прорыва» годом позднее, а также попал в лон-лист «Золотой Маски».
Художник:
«Крещенные крестами» — старинное выражение сидельцев знаменитых русских тюрем-крестов, некогда бывшее паролем воров в законе, в соседи к которым в сталинские годы сажали политических. Выражение емкое и неоднозначное. «Крещенные крестами» — это были и воры в законе, и политические, и, наконец, мы, дети политических — сидельцы «детских крестов», детприемников НКВД. Крещенные крестами…
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