Спектакль «Крещенные крестами» по книге главного художника БДТ Эдуарда Кочергина уходит из репертуара театра

Все роли в спектакле «Крещенные крестами» играют артисты БДТ — Руслан Барабанов, Карина Разумовская, Алена Кучкова, Виктор Княжев, Рустам Насыров. Поочередно артисты воплощают на сцене то маленького героя романа, то его единственного на время путешествия друга «слепенького» Митьку, то сиротскую «пацанву», то надзирателей и «воспиталок» детприемника, то фронтовых солдат. Реплики автора за кадром озвучивает народный артист России Геннадий Богачев.

«Это было долгое, прекрасное путешествие длиной в десять лет. Очень здорово, что мы живем в одно время с Эдуардом Степановичем и имеем возможность рассказывать его историю. Думаю, объем наших ощущений производит эффект и на зрителей. Я буду очень скучать по этому спектаклю, но мне радостно, что его увидели не только в Петербурге, но и в Москве, в Калининграде, в Петрозаводске. Мне кажется, нужно уметь расставаться — пришло время отпустить спектакль, как бы нам ни было грустно прощаться», — говорит артистка Алена Кучкова о постановке.