Фокин, VR и перфочитки: На Новой сцене Александринского театра завершается «Мейерхольдоведение» — масштабный проект к 150-летию реформатора

Также в программе спектакль Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр», который переносит в 1937 год, когда статья «Чужой театр» в газете «Правда» запустила процесс уничтожения ГосТИМа и самого Мейерхольда. В постановке звучат реальные реплики участников собрания, осуждающих режиссера — текст основан на стенограмме общего собрания коллектива. Этот момент коллективного суда превращается в размышление о вечных вопросах: что значит быть художником и где заканчивается компромисс. В роли Всеволода Мейерхольда в спектакле выступит Владимир Кошевой. Также в постановке заняты Владимир Лисецкий и Светлана Смирнова, Степан Балакшин, Олеся Соколова, Анастасия Пантелеева, Владимир Маликов, Дмитрий Гирев и другие.