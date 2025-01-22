Фокин, VR и перфочитки: На Новой сцене Александринского театра завершается «Мейерхольдоведение» — масштабный проект к 150-летию реформатора

Зрителей соберут на три события, каждое из которых по-своему раскрывает наследие культового авангардного режиссера.
"Мейерхольд. Чужой театр"
Проект «Мейерхольдоведение», который стартовал к 150-летию Всеволода Мейерхольда, подходит к финалу.
23 января программу откроет перформанс-читка «Черный квадрат. Акт III» в постановке режиссера Дмитрия Собачкина по рассказу Всеволода Гаршина «Ночь». Это экспериментальный формат, в рамках которого зрители могут направлять развитие действия с помощью кубика, предлагающего шесть вариантов сюжетного хода. Проект миксует формат публичных чтений с хореографией, электронной музыкой и медиа-артом. В Черном зале на Новой сцене Александринского театра выступят актеры Антон Григорьев, Мария Прокопьева и Сергей Хорольский, танцоры Таня Пшеничная, Даниил Левищев и Аня Цыганкова.
Также в программе спектакль Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр», который переносит в 1937 год, когда статья «Чужой театр» в газете «Правда» запустила процесс уничтожения ГосТИМа и самого Мейерхольда. В постановке звучат реальные реплики участников собрания, осуждающих режиссера — текст основан на стенограмме общего собрания коллектива. Этот момент коллективного суда превращается в размышление о вечных вопросах: что значит быть художником и где заканчивается компромисс. В роли Всеволода Мейерхольда в спектакле выступит Владимир Кошевой. Также в постановке заняты Владимир Лисецкий и Светлана Смирнова, Степан Балакшин, Олеся Соколова, Анастасия Пантелеева, Владимир Маликов, Дмитрий Гирев и другие.
"Мейерхольд. Чужой театр"
Завершит «Мейерхольдоведение» «Биомеханика VR» — перфолекция от команды «Лаборатории новых медиа». Это переосмысление творческих практик режиссера — принципы биомеханики (системы упражнений, направленных на развитие физической подготовки актера). Движения артиста освободят окончательно, перенеся в виртуальную реальность. Участники и авторы: Анастасия Брюханова (Anastasia Blur), Надежда Бей, Максим Карнаухов, Светлана Леничко, Ольга Шабатура, Антон Шанихин, Алина Шклярская. Увидеть можно в Медиацентре.
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