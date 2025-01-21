МХТ имени Чехова едет в Петербург! С режиссерским дебютом Константина Хабенского, «Жизель Ботанической» Кобелева и «Маскарадом с закрытыми глазами» Шерешевского

Увидеть ключевые спектакли московского репертуара можно на сценах БКЗ «Октябрьский», БДТ, а также — на Основной и Новой Александринского театра.
В программе больших гастролей Московского Художественного театра Чехова с 23 марта по 8 апреля восемь постановок: литературные вечера, премьеры сезона и полюбившиеся хиты. Это и панк переосмысление Уильяма Шекспира, и режиссерский дебют худрука МХТ Константина Хабенского, экспериментальные «Чрево» и «Соня-9», а также многое другое.
23 марта гастроли откроет литературно-музыкальный вечер «Истории любви» с участием Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы». Артисты театра, Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Наташа Швец, прочтут любовные рассказы знаковых для МХТ классиков: Антона Чехова, Михаила Булгакова, Максима Горького, Александра Куприна и Александра Вампилова. Услышать можно на сцене БКЗ «Октябрьский».
Маруся Фомина
30 и 31 марта смотрим «Маскарад с закрытыми глазами» в постановке Петра Шерешевского по пьесе Михаила Лермонтова и повести Артура Шницлера «Новелла о снах». В современном переложении исследования природы любви сыграют Игорь Верник, Маруся Фомина, Евгений Перевалов, Сергей Беляев, Юлия Витрук, Илья Козырев, Артем Волобуев, Владислава Сухорукова, Артем Панчик, Владимир Панчик, Софья Шидловская и Никита Григорьев.
Гастроли продолжатся панк-комедией режиссера Юрия Муравицкого «Как вам это понравится?», которую можно увидеть 1 апреля. Это экспериментальный микс двух противоположных эстетических явлений — шекспировского театра елизаветинской эпохи и панковской культуры. В безумной фантасмогории на сцену выйдут Армэн Арушанян, Сергей Медведев, Дмитрий Сумин, Илья Козырев, Павел Филиппов, Арсентий Журид, Александр Поршин, Николай Романов, Владимир Кузнецов, Даниил Феофанов, Никита Бурячек, Антон Лобан, Кузьма Котрелев, Иван Дергачев, Алексей Красненков, Денис Парамонов, Юлия Витрук, Владислава Сухорукова, Ульяна Глушкова, Полина Романова, Софья Шидловская, Наташа Швец и Дарья Трухина.
2 и 3 апреля худрук Александринского театра Никита Кобелев представит «Жизель Ботаническую» по прозе Эдуарда Кочергина. «Комедия о горемычной жизни» расскажет историю кокоток, торгующих собой у Ботанического сада в послевоенном Ленинграде и воспитывающих дочку погибшей подруги. В главных ролях: Светлана Колпакова, Ксения Теплова, Софья Шидловская и другие. Увидеть можно на Новой сцене Александринского театра.
4 и 5 апреля на исторической сцене Александринского смотрим нашумевшую премьеру настоящего театрального сезона — режиссерский дебют Константина Хабенского «Чайка». Представят постановку актеры Кристина Бабушкина, Илья Козырев, Андрей Максимов, Софья Шидловская, Станислав Любшин, Анатолий Кот, Игорь Верник, Алена Хованская, Полина Романова, Денис Парамонов и Вано Миранян.
На Новой сцене также покажут два камерных спектакля: 4 апреля — «крестьянский мюзикл» «Чрево» Андрея Гончарова с Ольгой Литвиновой и Артемом Быстровым по рассказу Евгения Замятина, а также экспериментальную постановку для подростков «Соня-9» Саши Золотовицкого по рэп-комиксу Алексея Олейникова. В ролях молодые артисты МХТ Дарья Трухина, Кузьма Котрелев, Владислава Сухорукова, Арсентий Журид и Александр Поршин. Увидеть можно 5 и 6 апреля.
Завершит гастроли 7 и 8 апреля хитовый «Враки или Завещание барона Мюнхгаузена» — с Константином Хабенским в главной роли. Сюжет рассказывает о последнем дне жизни известного героя, это — «пронзительная, смешная, сюрреалистичная и бесконечно грустная история барона, который никогда не врал». Помимо Хабенского в спектакле участвуют Кристина Бабушкина, Надежда Жарычева, Артем Волобуев, Ростислав Лаврентьев, Игорь Хрипунов, Николай Сальников, Александр Усов, Даниил Феофанов, Павел Филиппов, Ульяна Глушкова, Мария Зорина, Галина Киндинова, Римма Коростелева, Ульяна Кравец и другие.
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