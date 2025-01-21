МХТ имени Чехова едет в Петербург! С режиссерским дебютом Константина Хабенского, «Жизель Ботанической» Кобелева и «Маскарадом с закрытыми глазами» Шерешевского

В программе больших гастролей Московского Художественного театра Чехова с 23 марта по 8 апреля восемь постановок: литературные вечера, премьеры сезона и полюбившиеся хиты. Это и панк переосмысление Уильяма Шекспира, и режиссерский дебют худрука МХТ Константина Хабенского, экспериментальные «Чрево» и «Соня-9», а также многое другое.

23 марта гастроли откроет литературно-музыкальный вечер «Истории любви» с участием Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы». Артисты театра, Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Ирина Пегова, Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Наташа Швец, прочтут любовные рассказы знаковых для МХТ классиков: Антона Чехова, Михаила Булгакова, Максима Горького, Александра Куприна и Александра Вампилова. Услышать можно на сцене БКЗ «Октябрьский».