Режиссер Чакчи Фросноккерс адаптирует трагедию Шекспира «Гамлет» для Малого театра кукол

Театральный режиссер, драматург и педагог, худрук Малого театра кукол Чакчи Фросноккерс представит оригинальное прочтение трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» на сцене МТК. В основе сюжета — поиск истины не только в жизни, но и в искусстве: что из них первично. Группа артистов хотят завершить актерскую деятельность и уйти со сцены. Однако, закончить лицедейство оказывается не так просто — артистов должен кто-то заменить и принять правила игры. Именно этим человеком и становится Гамлет. Пространства жизни и искусства представлены в спектакле гримеркой и сценой, а актеры играют либо в гиперболизированную театральность, либо просто существуют. В спектакле используются куклы разных систем: планшетные, тростевые, штоковые марионетки, — для создания эффекта «иллюзии в иллюзии». Премьера постановки состоится 28 февраля.

В спектакле принимают участие актеры Игорь Баянов, Михаил Арефьев, Владислав Романов, Николай Журавлев, Аглая Жюгжда, Игорь Перунов, Анна Солодова. Хореографом выступила Надия Альмухаметова, а художником по костюмам — Наталья Александровна.