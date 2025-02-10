Режиссер Чакчи Фросноккерс адаптирует трагедию Шекспира «Гамлет» для Малого театра кукол

Спектакль рекомендуют тем, кто «утопает в прокрастинации» и задается вечной экзистенциальной дилеммой «быть или не быть?».
Театральный режиссер, драматург и педагог, худрук Малого театра кукол Чакчи Фросноккерс представит оригинальное прочтение трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» на сцене МТК. В основе сюжета — поиск истины не только в жизни, но и в искусстве: что из них первично. Группа артистов хотят завершить актерскую деятельность и уйти со сцены. Однако, закончить лицедейство оказывается не так просто — артистов должен кто-то заменить и принять правила игры. Именно этим человеком и становится Гамлет. Пространства жизни и искусства представлены в спектакле гримеркой и сценой, а актеры играют либо в гиперболизированную театральность, либо просто существуют. В спектакле используются куклы разных систем: планшетные, тростевые, штоковые марионетки, — для создания эффекта «иллюзии в иллюзии». Премьера постановки состоится 28 февраля.
В спектакле принимают участие актеры Игорь Баянов, Михаил Арефьев, Владислав Романов, Николай Журавлев, Аглая Жюгжда, Игорь Перунов, Анна Солодова. Хореографом выступила Надия Альмухаметова, а художником по костюмам — Наталья Александровна.
Режиссер:
«Гамлет — самая театральная пьеса Шекспира, по силе сравнима с чеховской «Чайкой». Гамлет — герой без героики, второй Эдип, ищущий правды и погибающей от нее. Точнее даже не от нее, а от самого поиска. Процесс поиска правды, в случае с Гамлетом, развивает все новый обман, окутывает мороком. «Гамлета» нужно поставить в каждом театре, особенно если Гамлет есть в труппе. Для нас «Гамлет» — ода театру. Сам материал кажется нам очень привлекательным для театра кукол, театра условности. И театру кукол хочется прикоснуться к нему и поработать с ним. Если Шекспир говорил, что весь мир театр, то мы можем подтвердить, что это про нас. Мы узники иллюзии: социальных игр, обмана, крупного и мелкого. Это такая аллегория на наши социальные роли. Шекспир настолько надмирен, что каждая его строчка открывает вторые, третьи, четвертые планы. Его драматургия позволяет применять небытовые режиссерские решения и поднимать вопросы, на первый взгляд, не очевидные и не выведенные напрямую в пьесах.
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