В БДТ представят хореодраму «Ф.М. Игры» по текстам Достоевского и с музыкой Андреаса Мустукиса

Премьера междисциплинарного проекта «Ф.М. Игры» в постановке режиссера Евгения Козлова запланирована на 14 февраля и 15 февраля, 5 и 6 марта, 26 и 27 апреля, а также 28 и 29 мая на Малой сцене БДТ. Название спектакля отсылает к «резонансу с вибрацией автора, к резонансу на частоте Достоевского», поэтому одновременно обозначает инициалы классика, но термин FM — «изменение диапазона звучания».

В основе нарратива — оригинальная пьеса Дарьи Гризы по мотивам текстов Достоевского. Музыкальное сопровождение для постановки создал Андреас Мустукис — композитор-резидент Дома Радио. В ведущих восьми ролях «игроков» на сцену выйдут актеры: Леня Нечаев, Евгений Славский, Екатерина Старателева, Екатерина Куликова, Егор Медведев (или Никита Прилепский), Сергей Тупогуз, Богдан Кочунов (или Эдуард Гладунов), а также Юлиана Анфимова (или Настасья Сурикова).

Евгений Козлов Режиссер: Играем на все, что у нас есть: на остаток жизни, на честь, славу, достоинство. Достоевский поднимает вечные вопросы: Во что мы верим? Что мы ставим? Ведь вся наша жизнь, как и театр – игра, и ставки в ней не всегда материальны. Мы вступаем в игру, чтобы чего-то добиться, доказать себе и окружающим, утвердиться в своих убеждениях.

Евгений Козлов — режиссер и хореограф, создатель труппы физического и танцевального театра «До-Театр». Его постановки не раз отмечались на Эдинбургском фестивале искусств и номинировались на Total Theatre Award, «Золотую маску» и другие награды. «Ф.М. Игры» — это первый спектакль Козлова на сцене БДТ.

16+