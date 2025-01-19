Филипп Степин — новый премьер Мариинского театра

Филипп Стёпин родился в Ленинграде в балетной семье. В 2005 году с отличием окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой (класс Бориса Брегвадзе) и был принят в труппу Мариинского театра.

За годы службы в театре Филипп исполнил множество классических партий, среди который – Базиль в «Дон Кихоте», Зигфрид в «Лебедином озере», Принц Дезире в «Спящей красавице» и многие другие.

Ближайшее выступление нового премьера Мариинки можно будет увидеть 26 января на балете «Дон Кихот» с хореографией Александра Горского по мотивам спектакля Мариуса Петипа.