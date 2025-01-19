Филипп Степин — новый премьер Мариинского театра

«Радостная новость — сегодня партию Евгения в балете «Медный всадник» исполнял Филипп Стёпин — уже не первый солист, но премьер Мариинского театра! Об этом труппе объявил художественный руководитель Андриан Фадеев еще до спектакля, который получился невероятно эмоциональным и ярким», — говорится в сообщении пресс-службы театра.
Филипп Стёпин родился в Ленинграде в балетной семье. В 2005 году с отличием окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой (класс Бориса Брегвадзе) и был принят в труппу Мариинского театра.
За годы службы в театре Филипп исполнил множество классических партий, среди который – Базиль в «Дон Кихоте», Зигфрид в «Лебедином озере», Принц Дезире в «Спящей красавице» и многие другие.
Ближайшее выступление нового премьера Мариинки можно будет увидеть 26 января на балете «Дон Кихот» с хореографией Александра Горского по мотивам спектакля Мариуса Петипа.
Комментарии (0)