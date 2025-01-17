Семен Серзин представит спектакль «Тихий свет» по пьесе Романа Козырчикова на сцене Невидимого театра

«Тихий свет» в постановке Семена Серзина адаптирует одноименную пьесу Романа Козырчикова — фрагмент из жизни обычных людей в провинциальном поселке, затерянном в жаркой степи. герои собираются на веранде и ведут неспешные разговоры, в которых между строк раскрываются их жизненные драмы, мечты и разочарования. Это история о тех, кто живет на периферии — скорее не географической, а социальной. Это исследование упущенных возможностей и условности времени, безысходности жизни и фатума, а также природы человеческих взаимоотношений и моральной ответственности. Премьера состоится 7 и 8 февраля.

В спектакле принимают участие Арина Лыкова, Аня Щетинина, Юля Дейнега, Марина Даминева, Володя Карпов или Миша Касапов и Саша Слабожанинова (виолончель). Художником-постановщиком выступила Лиза Мирошникова.

«Невидимый театр» — независимое театральное объединение, основанное Семеном Серзиным в Петербурге в 2017 году. Спектакли театра идут на площадках Петербурга, Москвы, Нарвы, Нижнего Новгорода, Тулы и других городов. Семен Серзин поставил уже более 30 спектаклей, в 2020 году дебютировал в качестве кинорежиссера с полнометражным фильмом «Человек из Подольска», а в 2021 сыграл главную роль в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

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